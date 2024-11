Xiaomi investirá US$ 3,3 bi em P&D em 2024 e mira US$ 4,2 bi em 2025

O fundador e CEO do Grupo Xiaomi, Lei Jun, anunciou o investimento de US$ 3,3 bilhões em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para 2024, com previsão de alcançar US$ 4,2 bilhões em 2025. O anúncio foi feito durante a conferência de lançamento da série Xiaomi 15 e do Xiaomi HyperOS 2, em 29 de outubro.

No mesmo evento, a Xiaomi lançou 16 novos produtos focados no conceito de “ecossistema completo de carros, pessoas e casas”, incluindo a série de celulares Xiaomi 15, o Xiaomi HyperOS 2, a versão de produção do Xiaomi SU7 Ultra, além de dispositivos como o Xiaomi Tablet 7, o Mi Band 9 Pro, o Xiaomi Watch S4 e o ar-condicionado Mijia Pro.

Série Xiaomi 15 e a evolução do ecossistema

A série Xiaomi 15 é destacada como o celular mais avançado da marca, unindo fluidez e elegância. Já o Xiaomi HyperOS 2 traz uma atualização expressiva de experiência, e marca a aceleração da Xiaomi rumo à era do “ecossistema completo de IA”. Outro lançamento, o Xiaomi SU7 Ultra, é promovido como o carro de produção mais rápido de quatro portas, ideal para ruas e corridas.

Até o momento, a Xiaomi já solicitou 242 patentes na área de controle de motor elétrico e eletrônico, com 128 autorizações. O motor Super Xiaomi V8s, montado no Xiaomi SU7 Ultra, atinge até 27.200 rpm, desenvolvido e produzido pela Xiaomi, sendo o motor de produção em massa com maior velocidade e desempenho do mercado.

Amplo portfólio de tecnologias e patentes globais

A pesquisa e desenvolvimento da Xiaomi cobre 12 áreas principais, incluindo 5G, big data, computação em nuvem e inteligência artificial (IA), somando 99 tecnologias subdivididas. Em 30 de junho de 2024, a Xiaomi possuía 40.000 patentes autorizadas globalmente, com outras 32.000 em análise. Nas patentes de padrão essencial 5G, a empresa figura entre as top 10 globais por dois anos e ocupa o terceiro lugar na China.

Em 2024, os resultados financeiros da Xiaomi cresceram, com aumento de 27% no primeiro trimestre e 32% no segundo trimestre. No Ranking das 100 Melhores Marcas Globais de 2024, publicado pela Interbrand, a Xiaomi ocupa a 87ª posição, sendo a única marca chinesa entre as duas do país no top 100.

Desempenho de Mercado Global

Segundo dados da Canalys, até o segundo trimestre de 2024, a Xiaomi figurou entre os três primeiros em volume de remessas de smartphones em 58 países e entre os cinco primeiros em 70 países. Até o terceiro trimestre, a Xiaomi manteve-se no top 3 global de remessas de smartphones por 17 trimestres consecutivos, ampliando sua vantagem em relação ao quarto colocado.

“Desde a fundação da Xiaomi há 14 anos, sempre mantivemos um coração de respeito, a paixão de avançar e o desejo de superar a nós mesmos”, disse Lei Jun.