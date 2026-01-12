Décio Oddone deixa a Brava Energia; 'chairman' assume como CEO

A Brava Energia anunciou, em fato relevante divulgado ao mercado, a renúncia de Décio Oddone ao cargo de diretor-presidente e uma reorganização em sua alta liderança, em um movimento classificado pela companhia como parte de um processo de sucessão previamente planejado .

Segundo o comunicado, Oddone permanecerá no comando da empresa até o próximo dia 31 de janeiro para garantir uma transição considerada “gradual e coordenada”. A partir de 1º de fevereiro, o cargo de CEO será ocupado por Richard Kovacs, atual presidente do Conselho de Administração da Brava.

A companhia afirma que a mudança assegura a continuidade da estratégia de longo prazo, com foco em disciplina de capital, segurança operacional e eficiência .

Com a ida de Kovacs para a diretoria executiva, o board passará por mudanças. O novo CEO continuará como membro do colegiado. Alexandre Cruz será o novo chairman. Cruz é um dos fundadores da gestora da JiveMauá, acionista da Brava.

Oddone, que foi diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), era egresso da Enauta, companhia que deu origem à Brava junto com a 3R Petroleum.

Durante sua gestão como CEO, o executivo liderou a implementação do projeto Atlanta desde a fase de concepção e conduziu os esforços de recuperação da produção no campo de Papa-Terra. A empresa afirma que o executivo encerra um “ciclo relevante” e deixa bases consideradas sólidas para a próxima etapa de crescimento.