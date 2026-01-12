Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Japão busca terras raras no Pacífico em meio a tensão com China

Chikyu realiza exploração inédita em região remota do Pacífico

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09h56.

Um navio de pesquisa do Japão iniciou nesta segunda-feira, 12, uma missão para tentar extrair elementos de terras raras a cerca de 6.000 metros de profundidade no oceano Pacífico, em uma estratégia para reduzir a dependência do país em relação à China.

O navio de perfuração científica Chikyu deixou o porto de Shimizu por volta das 9h (21h de domingo, no horário de Brasília) com destino à ilha remota de Minami Torishima, área que pode concentrar grandes volumes de minerais estratégicos.

A operação começa em um momento de aumento das tensões diplomáticas entre Tóquio e Pequim. A China, maior fornecedora global de terras raras, intensificou a pressão sobre o Japão após a primeira-ministra Sanae Takaichi afirmar, em novembro, que o país poderia responder militarmente a um eventual ataque chinês a Taiwan.

Pequim considera Taiwan parte de seu território e afirma que pretende retomar o controle da ilha, inclusive pela força, se necessário.

A China também tem usado seu domínio sobre a produção de terras raras como instrumento de influência geopolítica, inclusive no contexto da guerra comercial com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Japão busca diversificar fornecimento de minerais estratégicos

Segundo Shoichi Ishii, diretor de um programa do governo japonês, a missão do Chikyu pode abrir caminho para a produção doméstica de terras raras.

“Estamos considerando diversificar nossas fontes de fornecimento para evitar a dependência excessiva de países específicos”, disse ele a repórteres no porto, pouco antes da partida do navio.

Os elementos de terras raras — um grupo de 17 metais de difícil extração — são essenciais para setores estratégicos, como veículos elétricos, turbinas eólicas, discos rígidos, armamentos e mísseis.

Exploração inédita em águas profundas

De acordo com a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marítima-Terrestre, esta é a primeira missão no mundo voltada à exploração de minerais em profundidades dessa magnitude.

“Se o Japão conseguir extrair elementos de terras raras de forma constante ao redor de Minami Torishima, garantirá a cadeia de suprimentos para indústrias-chave”, afirmou Takahiro Kamisuna, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, à AFP.

“Também será um recurso estratégico fundamental para o governo Takaichi reduzir significativamente sua dependência de suprimentos da China”, acrescentou.

Segundo veículos da mídia internacional, a China adiou importações japonesas e exportações de terras raras ao Japão como parte da disputa entre os dois países.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:JapãoChina

Mais de Mundo

'De um jeito ou de outro, teremos a Groenlândia', diz Trump

Trump diz que Irã quer negociar e avalia ação militar

Rússia combate na Ucrânia há tanto tempo quanto na Segunda Guerra Mundial

Incêndio na Patagônia argentina já devastou quase 12 mil hectares

Mais na Exame

Mundo

'De um jeito ou de outro, teremos a Groenlândia', diz Trump

Future of Money

Cripto e impunidade: o mito da “terra sem lei”

Mercados

Trump quer limitar juros do cartão nos EUA e ações de bancos reagem

Marketing

Com Wagner Moura, Elo reforça brasilidade como estratégia de marca