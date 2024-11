Vendas recordes em outubro: BYD e montadoras chinesas impulsionam mercado

As montadoras chinesas atingiram novos recordes de vendas mensais em outubro, com destaque para a BYD, que pela primeira vez alcançou a marca de 503.000 veículos vendidos, um crescimento de 66,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos primeiros dez meses de 2024, as vendas acumuladas da BYD foram de 3.250.500 unidades, representando 90% da meta anual de 3,6 milhões de veículos.

Outras montadoras com fortes resultados de vendas

A Changan Automobile vendeu 251.000 veículos em outubro, um aumento de 4,07% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, a Changan já vendeu 2.155.800 veículos, alcançando 77% de sua meta anual. As montadoras Deepal e Avatr também registraram bons resultados, com vendas de 28.000 e 10.000 veículos, respectivamente, no mês.

Já o grupo Chery vendeu 272.200 veículos em outubro, registrando uma alta de 35,9%. Deste total, as exportações foram de 111.900 veículos, crescendo 18,8%. As vendas de veículos elétricos novos do grupo ultrapassaram 70.000 unidades, um salto expressivo de 342,1% em relação ao ano anterior. Até outubro, o acumulado de vendas da Chery atingiu 2.024.900 veículos, um aumento de 39,3% comparado a 2023.

Fortalecimento do setor de veículos elétricos

As vendas de veículos elétricos novos da SAIC Motor em outubro superaram 157.000 unidades, com um crescimento anual de aproximadamente 51%. De janeiro a outubro, a empresa já vendeu 905.000 veículos elétricos novos, registrando um aumento de cerca de 20% em comparação ao ano passado.

A Geely Automobile também reportou crescimento nas vendas, com 226.700 unidades vendidas em outubro, 28% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Entre elas, as vendas de veículos 100% elétricos totalizaram 78.900 unidades, representando um aumento anual de 132%. O acumulado de vendas de janeiro a outubro da Geely atingiu 1.716.400 veículos, ou 85,82% de sua meta anual de 2 milhões de unidades.

Apesar do cenário positivo, a Great Wall Motors registrou um declínio de 11,05% nas vendas de outubro em relação ao ano passado, com 116.800 unidades vendidas. No acumulado do ano, foram 970.600 veículos, representando uma queda de 2,49%. Ainda assim, as vendas de veículos elétricos novos da Great Wall somaram 32.000 unidades em outubro.

Impacto dos subsídios no mercado automobilístico

A Associação Chinesa de Distribuição Automobilística estima que as vendas de veículos de passageiros em outubro tenham atingido 2,25 milhões de unidades, superando o mesmo período do ano passado. O índice de alerta de estoque dos distribuidores foi de 50,5%, uma queda de 8,1 pontos percentuais em comparação com 2023.

Segundo Lang Xuehong, vice-secretário-geral da associação, as recentes políticas de subsídios para descarte e troca de veículos contribuíram significativamente para o mercado automobilístico. “As duas novas políticas tiveram um papel muito importante na melhora da conjuntura do mercado em outubro, com um número médio diário de pedidos de mais de 10.000 veículos”, destacou. Mais de 1,57 milhão de pedidos de subsídios foram feitos até 24 de outubro, mostrando a forte adesão dos consumidores.

Para novembro, a associação prevê que as montadoras e distribuidores manterão esforços promocionais, impulsionando ainda mais a demanda por veículos.