Exposição Internacional de Importação da China deste ano retomará totalmente presencial

A 6ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) será realizada no Centro Nacional de Convenções e Exposições, em Xangai, de 5 a 10 de novembro. Esta é a primeira vez que a exposição será feita totalmente presencial após a pandemia de COVID-19. A feira se tornou uma janela para a China construir um novo padrão de desenvolvimento, sendo uma importante plataforma para promover intercâmbios e cooperação entre empresas da China e de todo o mundo.

Até o momento, cerca de 60 países confirmaram participação na feira, e organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio, a Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas e o Centro de Comércio Internacional também confirmaram sua presença. Cerca de 3.000 empresas se inscreveram para participar da CIIE, com uma área total de exposição de mais de 360.000 metros quadrados.

As estatísticas preliminares mostram que, durante a Exposição deste ano, pelo menos dezenas de executivos globais das 500 maiores empresas do mundo e líderes do setor participarão do evento, e mais de 300 convidados nacionais e internacionais de mais de 30 países e regiões são esperados para participar do Fórum Econômico Internacional de Hongqiao.

Das 3.000 empresas globais que participam do evento deste ano, cerca de 200 se inscreveram para participar por seis anos consecutivos e cerca de 400 retornaram ao evento após um intervalo de mais de dois anos.

No momento, vários expositores também “fecharam” antecipadamente o estande da Expo do próximo ano. Na cerimônia de assinatura dos expositores da sétima edição de Expo, realizada em 15 de setembro, a GE Healthcare, a Panasonic e outras 25 empresas assinaram o contrato de participação ou memorando de entendimento da sétima edição da Expo que acontecerá no ano que vem. Até o momento, a área de exposição contratada para a 7ª Expo ultrapassou 40.000 metros quadrados.

Maior expansão do escopo de participação

Várias iniciativas importantes de abertura foram tomadas para facilitar a entrada de expositores. Sun Chenghai, vice-diretor do China International Import and Exposition Bureau (CIIEB), disse que, como uma plataforma para promover a abertura de alto nível, as medidas lançadas na Expo, como a facilitação da entrada de expositores e comerciantes, o tratamento fiscal preferencial para manter e comprar nas exposições e o fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade intelectual, otimizaram o ambiente de negócios no país.

Em julho deste ano, a Administração Geral de Alfândega emitiu 17 medidas de facilitação para apoiar a sexta edição da Expo em 2023, abrangendo todo o processo de acesso dos expositores, desembaraço alfandegário das exposições e descarte pós-Expo. A sexta edição também ampliará ainda mais o escopo de participação, sob a premissa de avaliar e confirmar que o risco é controlável, produtos de origem animal e vegetal e produtos alimentícios que não tenham recebido acesso de quarentena de países e regiões onde as epidemias de animais e plantas não são predominantes poderão entrar no país e participar da exposição após a aprovação do licenciamento.

Abertura da China

A China tem atraído cada vez mais investimentos estrangeiros. De janeiro a agosto deste ano, a China criou 33.154 novas empresas com investimento estrangeiro, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. O uso real do investimento estrangeiro no setor de manufatura foi de RMB 239,95 bilhões, um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados.