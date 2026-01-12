Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

'De um jeito ou de outro, teremos a Groenlândia', diz Trump

Presidente cita risco de avanço russo e chinês no Ártico

Groenlândia: território estratégico no Ártico volta ao centro da disputa geopolítica (Jim Watson/AFP)

Groenlândia: território estratégico no Ártico volta ao centro da disputa geopolítica (Jim Watson/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09h38.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 11, que o país tomará a Groenlândia “de um jeito ou de outro” para impedir que Rússia ou China ampliem sua influência sobre a ilha, território autônomo ligado à Dinamarca.

Trump disse a jornalistas a bordo do Air Force One que o controle da Groenlândia é essencial para a segurança nacional americana, citando o aumento da presença militar russa e chinesa no Ártico.

“Se não tomarmos a Groenlândia, a Rússia ou a China o farão, e eu não vou deixar isso acontecer”, afirmou o presidente, apesar de nenhum dos dois países reivindicar formalmente a ilha.

Segundo Trump, Washington estaria disposto a negociar com o território autônomo dinamarquês, mas deixou claro que o objetivo final permanece inalterado. “Mas de um jeito ou de outro, teremos a Groenlândia”, disse.

Reação da Dinamarca e aliados europeus

As declarações provocaram reação imediata da Dinamarca e de aliados europeus, que demonstraram surpresa com o tom adotado por Trump. A Groenlândia é considerada estratégica por sua posição entre a América do Norte e o Ártico, além de abrigar uma base militar dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou na semana passada que qualquer tentativa americana de tomar a ilha pela força colocaria em risco cerca de 80 anos de cooperação em segurança transatlântica.

Trump minimizou o alerta. “Se [o gesto] afetar a Otan, então afeta a Otan. Mas já sabem, [a Groenlândia] precisa muito mais de nós do que nós precisamos deles”, disse.

Autonomia da Groenlândia e resistência local

Colônia da Dinamarca até 1953, a Groenlândia obteve autonomia 26 anos depois e discute, internamente, a possibilidade de reduzir seus vínculos com Copenhague. Ainda assim, a maioria da população e dos partidos políticos locais rejeita a ideia de integração aos Estados Unidos e defende que o futuro do território seja decidido pelos próprios habitantes.

Trump voltou a usar um tom irônico ao falar da defesa local. “A Groenlândia deveria fazer um acordo, porque a Groenlândia não quer ver a Rússia ou a China assumirem o controle”, afirmou, antes de zombar da capacidade militar do território.

“Sabe qual é a defesa deles? Dois trenós puxados por cães”, disse, acrescentando que Rússia e China têm “destróieres e submarinos por toda parte”.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpDinamarca

Mais de Mundo

Trump diz que Irã quer negociar e avalia ação militar

Rússia combate na Ucrânia há tanto tempo quanto na Segunda Guerra Mundial

Incêndio na Patagônia argentina já devastou quase 12 mil hectares

UE confirma assinatura do acordo com Mercosul no sábado, 17

Mais na Exame

Future of Money

Cripto e impunidade: o mito da “terra sem lei”

Mercados

Trump quer limitar juros do cartão nos EUA e ações de bancos reagem

Marketing

Com Wagner Moura, Elo reforça brasilidade como estratégia de marca

Inteligência Artificial

Google remove resumos de IA sobre saúde após alertas de informações falsas