Pequim e Xangai entram no top 10 de classificação global das cidades em 2024

A consultoria Kearney divulgou, na segunda-feira, 21, o Relatório Global Cities Index 2024, destacando que Pequim e Xangai estão entre as dez maiores cidades do mundo. As quatro primeiras colocadas na lista permanecem as mesmas do ano passado: Nova York, Londres, Paris e Tóquio. Cingapura subiu para o quinto lugar, Pequim ficou em sexto, e Xangai voltou ao top 10, alcançando o oitavo lugar.

As cidades chinesas apresentaram um rápido crescimento no último ano, com um aumento geral da pontuação superior a 25%, refletindo a resiliência e o potencial de recuperação da economia chinesa após a pandemia. Das 31 cidades chinesas listadas, quase 70% subiram cinco ou mais posições, incluindo Xangai, Shenzhen, Nanjing, Wuhan e Tianjin. Cerca de 30% avançaram 10 ou mais posições, como Chongqing, Qingdao, Zhengzhou e Dongguan.

Razões para o crescimento

Há três razões principais por trás do rápido crescimento das cidades chinesas no Global Cities Index de 2024. Primeiro, a recuperação da pontuação em 2023, impulsionada pela retomada das trocas internacionais após o fim das restrições pandêmicas em 2022. Segundo, a avaliação deste ano ajustou alguns indicadores, com mais atenção à infraestrutura digital e à economia digital das cidades. Por fim, a forte resiliência e o potencial de rápida recuperação da economia chinesa desempenharam um papel crucial.

Impacto da era pós-pandemia

Os aumentos mais significativos nas cidades chinesas ocorreram nas áreas de capital humano, troca de informações e experiência cultural. Com a liberação da política de turismo e da entrada de estrangeiros, a China obteve um grande impulso em áreas como o desenvolvimento da indústria de e-commerce e da tecnologia da informação, além da integração do intercâmbio humano e cultural.

Desde o segundo semestre de 2023, a China implementou uma série de políticas econômicas para estabilizar o crescimento, fortalecer a confiança e aumentar o consumo. Esses fatores têm contribuído para o retorno da China ao cenário global, tanto nos negócios quanto nas trocas políticas.

Fonte: eeo.com.cn

