China define metas para integração entre informatização e industrialização até 2025

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China aprovou, em 6 de junho, as diretrizes de trabalho para integrar a informatização à indústria em 2025. A reunião foi presidida por Li Lecheng, ministro e secretário do Partido, que também lidera o Grupo de Trabalho sobre Integração das Duas Modernizações.

O encontro analisou avanços recentes e definiu novas metas para alinhar políticas industriais à transformação digital, seguindo as instruções do presidente Xi Jinping. A estratégia trata a integração como parte central do esforço para impulsionar uma nova industrialização no país.

Durante a reunião, o governo reforçou que a integração entre tecnologia da informação e indústria deve ser tratada como prioridade estratégica para avançar na nova industrialização do país. O grupo destacou a necessidade de alinhar políticas industriais e tecnológicas à lógica da integração, com foco em inovação, ampliação da competitividade e formação de novas forças produtivas.

Principais ações para a transformação digital

Entre as principais ações aprovadas, estão:

Acelerar a digitalização , conexão em rede e automação dos setores industriais;

, conexão em rede e automação dos setores industriais; Executar planos de transformação digital para setores prioritários;

Adotar abordagens baseadas em cenários e mapas setoriais para a digitalização da manufatura;

Ampliar o uso da Internet Industrial em larga escala;

Fortalecer os sistemas de rede, identificação, plataformas, dados e segurança.

O plano também prevê a implementação da iniciativa “Inteligência Artificial + Manufatura”, voltada à modernização inteligente de setores-chave.

Metas de inovação e digitalização industrial

Outras metas incluem:

Expandir a oferta de produtos de software e hardware, com ênfase em software industrial e sensores;

e sensores; Construir bases de dados industriais qualificadas para aplicações de IA;

Estimular o desenvolvimento de produtos digitais de baixo custo e alta eficiência;

Promover o uso de agentes industriais inteligentes e modelos de linguagem aplicados à indústria.

Para apoiar a digitalização empresarial, o ministério pretende:

Estimular grandes empresas a digitalizar suas cadeias de valor;

Ampliar o programa de digitalização para pequenas e médias empresas, com destaque para o projeto-piloto “100 cidades”;

Fortalecer o ecossistema de serviços digitais com provedores especializados em tecnologia e indústria.

Medidas para fortalecer a integração digital-industrial

O ministério também anunciou medidas para reforçar:

O uso de normas técnicas como referência para a integração digital-industrial;

A participação empresarial na formulação e adoção de padrões;

A formação e retenção de talentos multidisciplinares;

O acesso a financiamento e aumento dos investimentos em áreas críticas.

O plano prevê ainda políticas de incentivo à adoção de novos equipamentos e softwares, com subsídios para produtos em suas primeiras versões. Também serão ampliadas as colaborações internacionais e aprimorado o ambiente regulatório para acelerar a integração.

A estratégia busca impulsionar a transformação digital para fortalecer a indústria e ampliar a competitividade global da China.