Ligação entre Trump e Xi anima parte da Ásia e impulsiona futuros em NY

Nesta sexta-feira, 6, os mercados globais digerem os desdobramentos da conversa entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. Os dois líderes conversaram por telefone na véspera e concordaram em retomar em breve as negociações para encerrar a guerra comercial entre os países.

Na Ásia e no Pacífico, os índices fecharam sem direção única. No Japão, o índice Nikkei 225 avançou 0,5%, enquanto o Topix subiu 0,47%. Na China, o CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, encerrou o dia estável. Em Hong Kong, o recuo foi de 0,5%, enquanto na Austrália, o principal índice cedeu 0,3%.

O destaque positivo veio da Índia, onde o Nifty 50 avançou quase 1% após o banco central cortar a taxa básica de juros para 5,5%, abaixo das estimativas do mercado. Os mercados da Coreia do Sul ficaram fechados devido a um feriado local.

Na Europa, os índices abriram com variações discretas. O Stoxx 600 tinha leve alta de 0,02% por volta das 4h17 (horário de Brasília). O FTSE 100 subia 0,15%, impulsionado por ações de petróleo e gás, enquanto o DAX da Alemanha e o CAC 40 da França recuavam 0,2% e 0,1%, respectivamente.

O setor automotivo europeu começou o dia em baixa após a Tesla perder US$ 152 bilhões em valor de mercado na quinta-feira. A queda ocorreu em meio a uma escalada na disputa pública entre Elon Musk e Donald Trump. No pré-mercado desta sexta, as ações da Tesla ensaiavam recuperação, com alta de 4,5%. BMW, Volkswagen e Stellantis operavam em baixa de até 1%.

Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices acionários operam em alta moderada antes da divulgação do relatório de empregos de maio. Os contratos do S&P 500 e do Dow Jones subiam 0,35%, e os do Nasdaq 100, 0,33%. A expectativa é de criação de 125 mil vagas, número abaixo do mês anterior, mas ainda longe de acender alerta sobre recessão.

Apesar da volatilidade recente, os índices americanos acumulam ganhos na semana: o S&P 500 avança 0,5%, o Dow sobe 0,1% e o Nasdaq, quase 1%. Na quinta-feira, os mercados fecharam em queda, pressionados pela desvalorização da Tesla.