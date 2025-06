China avança na construção do maior túnel submarino para trem de alta velocidade do mundo

A escavação do túnel submarino Jintang, parte da ferrovia de alta velocidade Ningbo-Zhoushan, superou 3.135 metros no lado de Zhoushan em 5 de junho. Com isso, a obra ultrapassou a metade do percurso total de 6.270 metros nesta seção, marcando o início oficial da fase de travessia marítima.

O túnel é a principal obra de controle da ferrovia, que ligará as cidades de Ningbo e Zhoushan, na província de Zhejiang. A estrutura começa no distrito de Beilun, em Ningbo, e termina na cidade de Jintang, em Zhoushan. Com 16,18 km de extensão total, incluindo 11,21 km escavados por tuneladoras, será o túnel submarino mais longo do mundo para trens de alta velocidade.

Desafios e soluções para a escavação

Duas tuneladoras, “Dinghai” e “Yongzhou”, operam simultaneamente nos lados de Zhoushan e Ningbo, avançando em direções opostas até se encontrarem no fundo do mar.

O projeto enfrenta desafios técnicos devido à geologia local. Cerca de 70% do trajeto escavado atravessa formações rochosas duras ou mistas, com resistência de até 200 megapascals, semelhante ao granito. A escavação exige precisão sob alta pressão de água e com risco elevado de desgaste dos equipamentos.

Zhao Donghong, engenheiro-chefe da equipe de tuneladoras do China Railway 11th Bureau, afirmou que a equipe implementou um sistema inteligente para monitorar o desgaste das ferramentas. Com base em 12 parâmetros, como vibrações nos discos de corte e variações de torque, o sistema fornece alertas em tempo real. Até o momento, a equipe realizou 23 aberturas de câmara e substituiu 326 lâminas, mantendo o avanço contínuo mesmo sob pressão intensa.

Inovações tecnológicas e avanços no projeto

A pressão da lama de transporte aumentou com o progresso da escavação. Para lidar com isso, a equipe desenvolveu uma técnica que permite instalar bombas intermediárias sem interromper o funcionamento das tuneladoras. A mudança reduziu o tempo de instalação dessas bombas em sete dias.

Outra inovação foi a adoção de um método de injeção de argamassa em cinco etapas, batizado de “proteger a frente, consolidar o final e controlar o meio”. Combinado a um sistema de controle integrado, o processo garantiu encaixes com precisão de até 3 milímetros, evitando a elevação dos segmentos do túnel, problema comum em túneis de grande diâmetro.

No lado de Ningbo, a tuneladora “Yongzhou” atravessou o dique terrestre em 29 de maio e entrou na seção marítima. Segundo o cronograma, as duas tuneladoras devem se encontrar até o fim de 2026, com precisão milimétrica no fundo do mar.

Impacto da ferrovia Ningbo-Zhoushan na infraestrutura da China

A ferrovia Ningbo-Zhoushan integra o Plano de Médio e Longo Prazo da Rede Ferroviária Nacional da China (2016–2030). O projeto prevê 76,4 km de extensão, com velocidade projetada de 250 km/h. A linha atenderá principalmente passageiros de média e longa distância, além de reforçar a conexão entre Zhoushan e Ningbo.

Este túnel submarino representa um marco na engenharia, combinando inovação tecnológica com a ambição de transformar a infraestrutura de transporte da China.