Corrida por ingressos de até R$ 1,6 mil esgota em 90 minutos para a despedida de Messi

Partida contra Benim será a última de Lionel Messi com a camisa da Seleção Argentina. (CHANDAN KHANNA / AFP) (CHANDAN KHANNA / AFP)
Redator na Exame
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16h07.
RESUMO | Os ingressos para o amistoso entre Argentina e Benim, marcado para esta terça-feira no Estádio Monumental de Núñez e que marcará a despedida oficial de Lionel Messi da seleção nacional, esgotaram-se em apenas 90 minutos após gerarem filas virtuais e preços de até 480 mil pesos argentinos (cerca de R$ 1,64 mil).
A contagem regressiva para o adeus de Lionel Messi à seleção argentina foi acompanhada por uma verdadeira mobilização nacional e digital em Buenos Aires. Os ingressos colocados à venda para o público geral para o amistoso contra o Benim, marcado para esta terça-feira, 6, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, esgotaram-se em 90 minutos.
A comercialização foi aberta na plataforma oficial Deportick e rapidamente provocou filas virtuais gigantescas e um colapso digital. As entradas custaram entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos — o equivalente a valores que variam de aproximadamente R$ 308 a R$ 1,64 mil. Mesmo com uma breve liberação posterior de novos lotes para setores específicos por cerca de 320 mil pesos (aproximadamente R$ 1.090), a disponibilidade durou poucos minutos, confirmando que a casa da Albiceleste, com capacidade para 85.018 espectadores, estará completamente lotada.
Segundo informações do GE, o evento oficial ocorrerá nesta terça-feira, das 12h à meia-noite, no Campo de Deportes da Universidade de Buenos Aires (UBA), localizado em Ciudad Universitaria (a menos de um quilômetro do estádio). O espaço contará com telões gigantes para a transmissão ao vivo da partida contra o Benim, além de shows musicais, áreas gastronômicas, jogos e experiências interativas dedicadas a celebrar a trajetória lendária do camisa 10 pela seleção.
Para os torcedores que desejam acompanhar em tempo real o último jogo oficial de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, o confronto amistoso contra o Benim contará com transmissão ao vivo para todo o Brasil.
A cobertura televisiva e digital do adeus do camisa 10 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, será realizada por:
A despedida de Lionel Messi da seleção argentina encerra uma trajetória no futebol mundial. Aos 39 anos, o camisa 10 pendura as chuteiras pela Albiceleste ostentando marcas que o colocam no topo absoluto da história do país e de todo o continente sul-americano.
Distribuição por competições: Ao longo de sua jornada, o craque registrou:
O jogo ocorre nesta terça-feira, 6, às 20h (de Brasília), em um amistoso internacional contra a seleção do Benim.
No Estádio Mâs Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com capacidade máxima estimada em 85.018 lugares.
Os bilhetes para o público geral variaram de 90 mil a 480 mil pesos argentinos (cerca de R$ 308 a R$ 1,64 mil) e esgotaram-se em apenas 90 minutos de vendas.
A AFA organizará o Fan Fest oficial “Gracias, Leo” na Ciudad Universitaria, próximo ao estádio, com transmissão da partida em telão gigante e atrações culturais.