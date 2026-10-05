Corrida por ingressos de até R$ 1,6 mil esgota em 90 minutos para a despedida de Messi

RESUMO | Os ingressos para o amistoso entre Argentina e Benim, marcado para esta terça-feira no Estádio Monumental de Núñez e que marcará a despedida oficial de Lionel Messi da seleção nacional, esgotaram-se em apenas 90 minutos após gerarem filas virtuais e preços de até 480 mil pesos argentinos (cerca de R$ 1,64 mil).

A contagem regressiva para o adeus de Lionel Messi à seleção argentina foi acompanhada por uma verdadeira mobilização nacional e digital em Buenos Aires. Os ingressos colocados à venda para o público geral para o amistoso contra o Benim, marcado para esta terça-feira, 6, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, esgotaram-se em 90 minutos.

A comercialização foi aberta na plataforma oficial Deportick e rapidamente provocou filas virtuais gigantescas e um colapso digital. As entradas custaram entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos — o equivalente a valores que variam de aproximadamente R$ 308 a R$ 1,64 mil. Mesmo com uma breve liberação posterior de novos lotes para setores específicos por cerca de 320 mil pesos (aproximadamente R$ 1.090), a disponibilidade durou poucos minutos, confirmando que a casa da Albiceleste, com capacidade para 85.018 espectadores, estará completamente lotada.

Alternativa para quem ficou de fora: Fan Fest oficial

Para atender à multidão de torcedores que não conseguiu assegurar um lugar nas arquibancadas do Monumental, a Associação do Futebol Argentino (AFA) organizou o Fan Fest “Gracias, Leo”.

Segundo informações do GE, o evento oficial ocorrerá nesta terça-feira, das 12h à meia-noite, no Campo de Deportes da Universidade de Buenos Aires (UBA), localizado em Ciudad Universitaria (a menos de um quilômetro do estádio). O espaço contará com telões gigantes para a transmissão ao vivo da partida contra o Benim, além de shows musicais, áreas gastronômicas, jogos e experiências interativas dedicadas a celebrar a trajetória lendária do camisa 10 pela seleção.

Onde assistir à despedida de Lionel Messi

Para os torcedores que desejam acompanhar em tempo real o último jogo oficial de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, o confronto amistoso contra o Benim contará com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

A cobertura televisiva e digital do adeus do camisa 10 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, será realizada por:

SporTV (canal por assinatura na TV fechada)

(canal por assinatura na TV fechada) GE TV (transmissão ao vivo gratuita pelo YouTube)

Ficha técnica da partida

Data: Terça-feira, 6 de outubro de 2026

Terça-feira, 6 de outubro de 2026 Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires (Argentina)

Os números de uma lenda

A despedida de Lionel Messi da seleção argentina encerra uma trajetória no futebol mundial. Aos 39 anos, o camisa 10 pendura as chuteiras pela Albiceleste ostentando marcas que o colocam no topo absoluto da história do país e de todo o continente sul-americano.

O tamanho do legado na Argentina: Foram 207 jogos e 125 gols em 21 anos consecutivos balançando as redes (entre 2006 e 2026), distanciando-se de compatriotas históricos como Javier Mascherano (147 partidas) e Gabriel Batistuta (56 gols).

(entre 2006 e 2026), distanciando-se de compatriotas históricos como Javier Mascherano (147 partidas) e Gabriel Batistuta (56 gols). Supremacia na América do Sul: Messi encerra sua carreira internacional como o sul-americano com mais partidas e gols por uma seleção nacional, sendo superado no cenário global do futebol masculino apenas pelo português Cristiano Ronaldo (233 jogos e 146 gols) .

Distribuição por competições: Ao longo de sua jornada, o craque registrou:

Copa do Mundo: 34 partidas e 21 gols

34 partidas e 21 gols Eliminatórias: 72 jogos e 36 gols

72 jogos e 36 gols Copa América: 39 partidas e 14 gols

39 partidas e 14 gols Amistosos: 61 jogos e 54 gols

61 jogos e 54 gols Finalíssima: 1 partida

1 partida Recordes em Copas do Mundo: Participando de seis Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026) — recorde compartilhado com Cristiano Ronaldo —, Messi acumulou 34 jogos, 27 partidas como capitão, 3.054 minutos em campo e 23 vitórias, marcas históricas na competição. Ele também se isolou como o jogador com mais gols de fora da área em Mundiais (sete) e o único a receber duas vezes a Bola de Ouro do torneio (2014 e 2022).

Participando de seis Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026) — recorde compartilhado com Cristiano Ronaldo —, Messi acumulou 34 jogos, 27 partidas como capitão, 3.054 minutos em campo e 23 vitórias, marcas históricas na competição. Ele também se isolou como o jogador com mais gols de fora da área em Mundiais (sete) e o único a receber duas vezes a Bola de Ouro do torneio (2014 e 2022). Longevidade impressionante: Tornou-se o argentino mais jovem a marcar em Copas (aos 18 anos e 357 dias) e o mais velho (aos 39 anos e 13 dias), além de ser o jogador de linha mais velho a disputar uma final de Copa do Mundo (aos 39 anos e 25 dias) e o mais velho da história a anotar um hat-trick em um Mundial (aos 38 anos e 357 dias, em 2026, contra a Argélia).

Quando e contra quem será a despedida de Lionel Messi da seleção argentina?

O jogo ocorre nesta terça-feira, 6, às 20h (de Brasília), em um amistoso internacional contra a seleção do Benim.

Onde será realizada a partida?

No Estádio Mâs Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com capacidade máxima estimada em 85.018 lugares.

Quanto custaram os ingressos e quanto tempo duraram?

Os bilhetes para o público geral variaram de 90 mil a 480 mil pesos argentinos (cerca de R$ 308 a R$ 1,64 mil) e esgotaram-se em apenas 90 minutos de vendas.

O que acontecerá com quem não conseguiu ingressos?

A AFA organizará o Fan Fest oficial “Gracias, Leo” na Ciudad Universitaria, próximo ao estádio, com transmissão da partida em telão gigante e atrações culturais.