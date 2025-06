China registra alta no comércio exterior e amplia rotas de carga no primeiro semestre de 2025

Nesta sexta-feira, 6, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, comentou os dados recentes do comércio exterior do país durante uma coletiva de imprensa.

Na ocasião, foram apresentados dados que apontam que a China abriu 101 novas rotas internacionais de transporte aéreo de carga nos primeiros cinco meses do ano, acrescentando mais de 195 voos semanais de ida e volta.

Entre janeiro e abril, os portos chineses movimentaram 5,755 bilhões de toneladas de cargas, o que representa uma alta de 3,7% na comparação anual. O volume de contêineres ultrapassou 110 milhões de TEUs, com um crescimento de 7,9%.

Desempenho do comércio exterior chinês em 2025

Em resposta, Lin Jian destacou que, nos primeiros quatro meses do ano, o valor total do comércio exterior de bens da China cresceu 2,4% em relação ao mesmo período de 2024. Em abril, a taxa de crescimento das exportações e importações avançou 4,3 pontos percentuais em comparação com o primeiro trimestre.

“O desempenho reflete a continuidade da atividade econômica da China e o fortalecimento do comércio exterior”, disse Lin. “Apesar do cenário externo, produtos chineses seguem com demanda global, e o mercado doméstico mantém atratividade para investimentos.”

China contra medidas protecionistas

O porta-voz também criticou medidas protecionistas. “Unilateralismo e barreiras comerciais não impedirão a China de seguir com sua política de abertura, cooperação e desenvolvimento com outros países”, afirmou.

O comércio exterior chinês segue resiliente, com números que refletem a continuidade da força econômica do país.