China anuncia nova ajuda humanitária a Irã e Líbano após acordo

O governo da China anunciou nesta quarta-feira uma nova rodada de ajuda humanitária ao Irã e ao Líbano para apoiar a reconstrução dos dois países após os impactos da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã no Oriente Médio.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, que afirmou que Pequim acompanha com “profunda preocupação” as consequências humanitárias do conflito na região.

Segundo o governo chinês, a assistência será destinada aos trabalhos de recuperação, reconstrução e melhoria das condições econômicas e sociais das populações afetadas.

“Levando em consideração as necessidades reais atuais, a China decidiu fornecer em breve uma nova rodada de ajuda humanitária ao Irã e ao Líbano”, declarou Lin durante entrevista coletiva.

Além da ajuda financeira e humanitária, Pequim afirmou que continuará defendendo o diálogo e as negociações diplomáticas para contribuir com a retomada da estabilidade regional.

O anúncio ocorre poucos dias após Estados Unidos e Irã confirmarem um acordo para encerrar mais de 100 dias de conflito. Apesar disso, as tensões permanecem elevadas.

Nesta quarta-feira, as Forças Armadas iranianas acusaram Israel de continuar realizando operações militares no território libanês, contrariando os compromissos de desescalada anunciados por Washington e Teerã.

Desde o início da guerra, a China tem criticado os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã, ao mesmo tempo em que defende a preservação da soberania dos países do Golfo, região estratégica para os interesses comerciais, energéticos e diplomáticos de Pequim.

*Com EFE