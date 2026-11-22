O voto latino-americano pode ser decisivo para a formação do próximo governo da Espanha após as eleições gerais de 29 de novembro, caso o resultado seja apertado entre os blocos de direita e esquerda. Isso porque esse eleitorado tem potencial para alterar a distribuição de duas ou três cadeiras no Parlamento.

Atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas nascidas na América Latina vivem na Espanha e possuem nacionalidade espanhola, o que lhes garante o direito de votar para escolher os representantes do Congresso dos Deputados e do Senado.

A informação é do pesquisador uruguaio Enrique Borba-Romanelli, integrante do grupo de Jornalismo, Comunicação Política e Democracia da Universidade de Navarra, na Espanha, em entrevista à EFE.

Segundo ele, esse eleitorado de origem latino-americana pode determinar a composição de um futuro governo com seus votos "se a eleição for muito acirrada" entre os partidos de esquerda e direita.

Coautor do estudo O eleitorado latino-americano na Espanha, Borba-Romanelli explica que a pesquisa integra sua tese de doutorado sobre o voto latino-americano nas eleições gerais espanholas.

As conclusões foram obtidas a partir da análise de dados do Centro de Pesquisas Sociológicas (CIS, na sigla em espanhol) sobre o comportamento político declarado em 2026, complementada por uma projeção baseada nos resultados das eleições de 2023.

Naquela ocasião, os conservadores e a direita não conseguiram alcançar a maioria absoluta prevista pelas pesquisas, embora tenham chegado perto. Os socialistas e outros partidos de esquerda conseguiram permanecer no poder, também graças a acordos com nacionalistas e independentistas bascos e catalães.

Segundo o pesquisador, considera-se uma disputa muito apertada quando há uma diferença de 2,5% a 4% no apoio eleitoral entre os blocos. Nesse cenário, o voto latino-americano poderia ser "decisivo", já que tem potencial para garantir até três parlamentares adicionais a um partido.

"Nas últimas eleições gerais (2023), duas ou três cadeiras poderiam ter resultado em uma coalizão de governo diferente", lembra Borba-Romanelli, que vive há vários anos na cidade espanhola de Logroño.

A exclusão simbólica do voto latino-americano

O pesquisador afirma que os dados do CIS revelam que as pessoas nascidas na América Latina e com nacionalidade espanhola se posicionam majoritariamente à direita no espectro político.

No entanto, esses mesmos eleitores declaram votar mais no Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Isso significa que "a ideologia declarada não está prevendo o voto final".

"Essa diferença abre uma oportunidade para os partidos políticos que, por meio da comunicação eleitoral, poderiam mobilizar o voto para um lado ou outro e atrair esses eleitores para suas fileiras", explica.

Apesar disso, a importância da comunicação política para mobilizar esse eleitorado contrasta com os resultados de outro estudo realizado por Borba-Romanelli, intitulado A exclusão simbólica do voto latino na Espanha: as campanhas eleitorais do PP (Partido Popular) e do PSOE.

A pesquisa, que analisa a comunicação eleitoral dos principais partidos políticos espanhóis entre 2015 e 2023, mostra que "nas contas oficiais [das redes sociais], foram publicados apenas dois vídeos, marginais e de pouca repercussão, que se dirigiam ao eleitorado latino-americano, ambos do PP", partido conservador.

Na avaliação do pesquisador, essa baixa mobilização do voto latino-americano pelos partidos cria um círculo vicioso.

"Os partidos não se dirigem ao eleitorado latino-americano, então ele não se mobiliza. E, se não se mobiliza, não é decisivo", argumenta o pesquisador uruguaio.

Em resumo, a política espanhola "não se dirige ao eleitorado latino e não o ativa como sujeito eleitoral".

O debate ocorre também em meio a mudanças na política migratória espanhola. Em abril, o governo espanhol avançou com um processo extraordinário de regularização de imigrantes, em uma medida que provocou críticas da direita.

Essa situação também é evidenciada em sua pesquisa Democracia de nicho, que analisou os debates televisivos entre candidatos ao cargo de primeiro-ministro da Espanha realizados entre 1993 e 2023. Segundo o estudo, o eleitorado latino-americano foi completamente ignorado nessas discussões.

"Apenas um partido, o Ciudadanos, fez uma referência ao voto desse grupo como sujeito de direitos", destacou o pesquisador.

O Ciudadanos, partido de orientação liberal, chegou a conquistar 57 das 350 cadeiras do Congresso dos Deputados nas eleições de abril de 2019, mas atualmente não possui representação parlamentar.