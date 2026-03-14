Chega a 15 o número de mortos em ataque a fábrica no Irã

Pelo menos 15 pessoas morreram neste sábado em um ataque atribuído pelo Irã a Israel e aos Estados Unidos contra uma zona industrial na cidade de Isfahan, centro do país.

A informação foi confirmada pelo vice-governador da província, Ayud Darvishi, à agência de notícias "Mehr".

Bombardeio no Irã

Segundo Darvishi, o bombardeio atingiu uma fábrica de equipamentos de aquecimento e refrigeração no distrito industrial de Jey, vitimando trabalhadores que estavam no local durante o expediente.

A porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, condenou veementemente os ataques, classificando-os como investidas contra infraestruturas civis.

Guerra entre Irã e EUA

Em seu pronunciamento, Mohajerani atualizou os dados de destruição no país desde o início do conflito, em 28 de fevereiro: 36.489 residências e 6.179 estabelecimentos comerciais foram atingidos.

Apesar da nova tragédia, o governo iraniano não revisou o balanço total de mortos na guerra, que permanece em 1.230 óbitos, número oficial divulgado na quinta-feira, 5 de março.