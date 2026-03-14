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Chega a 15 o número de mortos em ataque a fábrica no Irã

Ataque no 15º dia da guerra eleva tensão na região; governo iraniano não atualiza balanço total de mortos, ainda em 1.230, desde quinta-feira

Apesar da nova tragédia, o governo iraniano não revisou o balanço total de mortos na guerra (ATTA KENARE /AFP)

Apesar da nova tragédia, o governo iraniano não revisou o balanço total de mortos na guerra (ATTA KENARE /AFP)

Letícia Ozório e EFE

Publicado em 14 de março de 2026 às 15h12.

Pelo menos 15 pessoas morreram neste sábado em um ataque atribuído pelo Irã a Israel e aos Estados Unidos contra uma zona industrial na cidade de Isfahan, centro do país.

A informação foi confirmada pelo vice-governador da província, Ayud Darvishi, à agência de notícias "Mehr".

Bombardeio no Irã

Segundo Darvishi, o bombardeio atingiu uma fábrica de equipamentos de aquecimento e refrigeração no distrito industrial de Jey, vitimando trabalhadores que estavam no local durante o expediente.

A porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, condenou veementemente os ataques, classificando-os como investidas contra infraestruturas civis.

Guerra entre Irã e EUA

Em seu pronunciamento, Mohajerani atualizou os dados de destruição no país desde o início do conflito, em 28 de fevereiro: 36.489 residências e 6.179 estabelecimentos comerciais foram atingidos.

Apesar da nova tragédia, o governo iraniano não revisou o balanço total de mortos na guerra, que permanece em 1.230 óbitos, número oficial divulgado na quinta-feira, 5 de março.

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