Bombardeios, retaliação e ameaça aos EUA: o 14º dia de guerra no Irã

O conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos entrou no 14º dia nesta sexta-feira, 13, com novos bombardeios, ameaças diretas a tropas americanas e ataques que se espalharam por diferentes países do Oriente Médio.

Israel intensificou os bombardeios contra a capital iraniana, enquanto Teerã lançou uma nova onda de mísseis e drones contra alvos israelenses e posições militares ligadas aos EUA na região.

Explosões de grande escala foram registradas no centro de Teerã durante a madrugada, segundo a televisão estatal iraniana.

O Exército israelense afirmou ter iniciado uma nova onda de ataques contra “infraestrutura do regime iraniano” e ordenou a evacuação de moradores de dois bairros da capital antes dos bombardeios.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, mais de 200 alvos militares foram atingidos no oeste e no centro do Irã em apenas um dia.

Entre os alvos estariam lançadores de mísseis balísticos, sistemas de defesa aérea e centros de produção de armas.

Irã intensifica ataques e ameaça tropas americanas

Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou uma nova fase da ofensiva denominada “Promessa Sadeq 4”, que inclui o lançamento de mísseis balísticos e drones contra Israel e posições militares ligadas aos Estados Unidos no Oriente Médio.

Segundo o comunicado, mísseis de médio alcance Kheibar Shekan atingiram áreas em Jerusalém Ocidental, Tel Aviv e Eilat.

As sirenes de alerta foram acionadas no norte de Israel e um dos projéteis atingiu uma aldeia árabe, deixando cerca de 50 pessoas com ferimentos leves e dezenas de moradores desabrigados.

O corpo militar iraniano também afirmou ter atacado instalações militares americanas na Jordânia, no Bahrein e no Curdistão iraquiano.

A Guarda Revolucionária ainda disse que as tropas dos Estados Unidos devem abandonar imediatamente o Oriente Médio. Caso contrário, segundo o comunicado, serão “enterradas sob os escombros”.

Trump diz que EUA têm 'munição ilimitada'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 13, que o país possui “poder de fogo inigualável” e “munição ilimitada” para continuar a ofensiva contra o Irã.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump declarou que as forças americanas estão destruindo as capacidades militares do país.

“Estamos destruindo completamente o regime terrorista do Irã, militarmente, economicamente e de qualquer outra forma”, escreveu.

Segundo o jornal The New York Times, o Pentágono estima que os Estados Unidos gastaram mais de US$ 11,3 bilhões apenas nos seis primeiros dias da guerra.

Ataques e incidentes se espalham pela região

A escalada militar também atingiu outros países do Oriente Médio. Dois drones atingiram a província de Sohar, em Omã, matando dois trabalhadores estrangeiros e deixando vários feridos. Outro drone caiu em uma área aberta, sem vítimas.

Explosões também foram registradas em Dubai após a interceptação de um drone. Segundo o governo local, os destroços provocaram danos menores na fachada de um prédio no centro da cidade.

Na Arábia Saudita, o Ministério da Defesa informou ter interceptado e destruído 45 drones que tinham como alvo a capital, Riade.

No Iraque, dois drones atingiram torres de comunicação próximas ao campo de petróleo de Majnoon, um dos principais do país, sem causar vítimas ou danos relevantes.

Incidente com avião militar americano

Milícias pró-Irã no Iraque afirmaram ter derrubado um avião-tanque americano KC-135 no oeste do país. Segundo o grupo Resistência Islâmica no Iraque, a aeronave teria sido atingida por sistemas de defesa aérea.

O Comando Central dos Estados Unidos informou que o acidente não foi causado por fogo hostil nem por fogo amigo. De acordo com a versão americana, duas aeronaves estiveram envolvidas no incidente: uma caiu no oeste do Iraque e a outra conseguiu pousar em segurança em Israel.

Um grupo armado iraquiano pró-Irã ameaçou atacar “todos os interesses franceses” no Oriente Médio após o envio do porta-aviões Charles de Gaulle ao Mediterrâneo oriental.

A França também registrou sua primeira baixa na guerra: um suboficial morreu durante um ataque na região de Erbil, no Curdistão iraquiano.

Enquanto isso, Israel continuou emitindo alertas de evacuação em áreas de Teerã antes de novos bombardeios, indicando que as operações militares na capital iraniana devem continuar nas próximas horas.

Como ficam os mercados?

A guerra continua pressionando os mercados financeiros. Bolsas asiáticas fecharam em queda, com Tóquio recuando 1,2%, Hong Kong 0,9% e Xangai 0,8%.

Na abertura da Europa, Paris caía 1,06%, Frankfurt 0,97% e Londres 0,75%.

Os preços do petróleo permaneceram próximos de US$ 100 por barril. O Brent chegou a US$ 102,51, enquanto o WTI era negociado perto de US$ 97,62.

*Com EFE e AFP