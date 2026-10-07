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Faculdade em período integral vale a pena? O que muda na rotina, no estágio e no networking

Metade das matrículas já é a distância. Veja o que o integral oferece, o que cobra e para quem serve

Saint Paul lança graduação inédita em Administração (Saint Paul/Divulgação)

Saint Paul lança graduação inédita em Administração (Saint Paul/Divulgação)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17h43.

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RESUMO | Em 2024, pela primeira vez, mais da metade das matrículas de graduação no Brasil foi em cursos a distância, segundo o Inep. Na direção oposta, algumas faculdades apostam no período integral, em que o aluno passa manhã e tarde no campus. O formato muda a rotina de estudos, adia o momento de começar o estágio e cria mais chances de convivência com colegas, professores e empresas. Em troca, cobra dedicação quase exclusiva nos primeiros anos. A matéria mostra o que pesa na escolha e para quem o modelo faz sentido.

Em 2024, pela primeira vez, a maior parte dos universitários brasileiros estudou a distância. Os cursos de EaD somaram 50,7% das matrículas de graduação, segundo o Censo da Educação Superior do Inep. Na direção oposta, algumas faculdades apostam no período integral, em que o aluno passa manhã e tarde no campus.

A escolha entre os dois extremos vai além da conveniência. O integral muda a rotina de estudos, o momento de começar o estágio e a forma de construir contatos profissionais. Também cobra uma dedicação que nem todo estudante consegue oferecer.

O que muda na rotina?

No período integral, o curso ocupa o dia. Além das aulas, sobra mais tempo dentro da faculdade para trabalhos em grupo, projetos, atividades extracurriculares e conversas com professores fora da sala.

Na graduação em Administração da Saint Paul Escola de Negócios, na Consolação, em São Paulo, o curso tem quatro anos. Os dois primeiros são em período integral, e os dois últimos, só pela manhã.

A diferença para quem estuda à noite depois de um dia de trabalho é de energia, além de horas. O aluno do integral chega à aula sem ter passado oito horas em outra atividade, mas também precisa de disciplina para organizar um dia inteiro de estudo.

Dá para fazer estágio?

É a principal dúvida, e a resposta depende do desenho do curso. A Lei do Estágio limita a jornada de universitários a 6 horas por dia e 30 horas por semana, e exige que o horário seja compatível com as atividades da faculdade. Em semanas de prova, a carga deve cair pelo menos pela metade.

Num curso integral, as horas livres durante a semana são poucas, o que costuma empurrar o estágio para mais tarde. No modelo da Saint Paul, por exemplo, as tardes ficam livres a partir do terceiro ano, quando as aulas passam a ser só pela manhã.

Para quem quer começar a trabalhar cedo, isso é uma desvantagem. Para quem prefere chegar ao primeiro estágio com mais repertório, pode ser o contrário.

Onde entra o networking?

O tempo no campus abre espaço para o que acontece fora da grade: ligas acadêmicas, competições, visitas a empresas e eventos com profissionais do mercado. É nesse ambiente que muitos alunos fazem os primeiros contatos da carreira.

Na Saint Paul, um grupo de alunos da primeira turma fundou uma liga de finanças em abril, junto com o início do curso. No primeiro semestre, integrantes da liga venceram a vertente de análise de ações de um desafio de investimentos da escola. Também visitaram a sede da XP, onde conversaram com um executivo da área de banco de investimento e com uma profissional de RH sobre processos seletivos.

Esse tipo de experiência não é exclusivo do integral, mas fica mais fácil quando o aluno tem tempo para participar.

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