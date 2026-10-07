Mesmo proibidos, mercados de previsão movimentam milhões nas eleições e desafiam regulação

Os mercados de previsão avançaram no Brasil em 2026 e entraram no radar das autoridades por permitirem contratos sobre eleições e outros eventos fora das modalidades autorizadas pela legislação. A plataforma descentralizada Polymarket movimentou mais de US$ 171 milhões em contratos sobre a eleição presidencial brasileira, apesar dos bloqueios regulatórios.

O avanço dos mercados de previsão tornou-se um dos principais desafios regulatórios no Brasil em 2026. Enquanto a regulamentação conduzida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, endureceu as regras para as casas de apostas online, conhecidas como bets, um modelo alternativo ganhou espaço no cenário global: os mercados preditivos. Embora diferentes das apostas esportivas tradicionais, essas plataformas também transformam acontecimentos futuros em ativos financeiros negociáveis, o que as colocou sob o radar das autoridades brasileiras.

A confusão entre os dois modelos ocorre porque ambos são baseados em previsões sobre eventos futuros. No entanto, a dinâmica operacional é distinta. Nas bets convencionais, o apostador faz uma aposta de quota fixa diretamente contra a operadora. Já nos mercados de previsão, os usuários negociam entre si contratos vinculados a determinados acontecimentos, em um sistema semelhante ao funcionamento de bolsas de valores. Os preços desses contratos variam conforme a oferta e a demanda, refletindo em tempo real a percepção coletiva sobre a probabilidade de um evento ocorrer.

Para Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios para o setor de iGaming e diretor executivo da EBAC, o debate sobre a legalidade dessas plataformas ainda está longe de uma conclusão definitiva. Segundo ele, os mercados preditivos representam uma evolução do conceito de “palpite digital”, permitindo previsões não apenas sobre esportes, mas também sobre eleições, premiações e programas de entretenimento.

Mesmo proibidos no país, esses mercados internacionais registraram uma movimentação expressiva relacionada à eleição presidencial brasileira de 2026. A plataforma descentralizada Polymarket concentrou a maior parte das negociações, acumulando mais de US$ 171 milhões em contratos ligados ao pleito nacional. Já a norte-americana Kalshi, regulamentada nos Estados Unidos pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), movimentou cerca de US$ 7,2 milhões em contratos relacionados à disputa presidencial brasileira.

Apesar dos valores elevados registrados ao longo do processo eleitoral, o volume diário de negociações sofreu forte retração após a adoção de medidas regulatórias. Dados auditados em blockchain apontam que as operações caíram aproximadamente 89,6% depois da proibição formal desse tipo de aposta de quota fixa no Brasil e dos bloqueios determinados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O que os especialistas dizem

Especialistas ressaltam, contudo, que os valores movimentados nesses mercados não possuem a mesma metodologia dos institutos de pesquisa eleitoral. Embora reflitam o sentimento de investidores sobre determinados cenários, os contratos negociados não constituem amostra científica nem possuem equivalência técnica com levantamentos eleitorais tradicionais.

Os defensores dos mercados preditivos destacam justamente seu potencial analítico. Por envolverem dinheiro real, os participantes tendem a buscar informações qualificadas antes de realizar operações, o que, segundo os entusiastas do modelo, pode resultar em projeções consideradas mais eficientes para determinados eventos econômicos, políticos e geopolíticos.

Já os críticos apontam riscos relevantes. O principal deles é a possibilidade de manipulação. Grandes investidores, com elevado poder financeiro, poderiam concentrar recursos para alterar artificialmente as probabilidades exibidas pelas plataformas, influenciando a percepção pública sobre determinados acontecimentos.

Segundo Pietro Cardia Lorenzoni, diretor jurídico da ANJL e sócio do escritório Betlaw, os mercados de previsão, no formato atualmente adotado, enfrentam obstáculos regulatórios tanto no âmbito do Banco Central quanto da Secretaria de Prêmios e Apostas. Para ele, a estrutura dessas plataformas desafia a legislação brasileira ao tentar enquadrar como derivativos contratos relacionados a eventos abrangidos pela Lei de Apostas.

A legislação nacional estabelece limites claros para a atividade. As apostas regulamentadas estão restritas a eventos esportivos reais e jogos online autorizados. Dessa forma, previsões financeiras envolvendo eleições, decisões políticas, acontecimentos sociais ou eventos culturais são consideradas ilegais. Em razão disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) proibiram expressamente a oferta de apostas ligadas ao processo eleitoral brasileiro, classificando a prática como potencial ameaça à integridade do pleito.

Mesmo após as restrições, surgiu um impasse relacionado à soberania digital. Em abril deste ano, o CMN determinou o bloqueio de 27 plataformas de previsão no Brasil, incluindo Polymarket e Kalshi. Ainda assim, a Polymarket continua oferecendo mercados para às eleições brasileiras de 2026. Com sede em Nova York e utilizando transações em criptomoedas, a plataforma opera parcialmente à margem da infraestrutura financeira tradicional, dificultando a atuação das autoridades nacionais.

Lorenzoni destaca que tanto as apostas regulamentadas quanto outras atividades financeiras semelhantes estão sujeitas a rígidas exigências de prevenção à lavagem de dinheiro e proteção da integridade eleitoral. Na avaliação dele, as dificuldades para impedir a atuação das plataformas internacionais reforçam a necessidade de discutir modelos regulatórios capazes de incorporar novas atividades econômicas ao ambiente legal, em vez de simplesmente combatê-las.

Mesmo proibida de promover seus serviços no Brasil, a Polymarket mantém dezenas de mercados ativos relacionados às eleições para Presidência da República, governos estaduais e Senado. Usuários brasileiros continuam acessando a plataforma por meio de VPNs e outras ferramentas capazes de contornar os bloqueios aplicados pelas autoridades.

Enquanto a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Fazenda estudam medidas adicionais para restringir a atuação dessas empresas, os indicadores de probabilidade apresentados pelas plataformas seguem influenciando investidores e observadores políticos, ampliando o debate sobre os limites da regulação no ambiente digital.

Para Igor Sá, executivo com mais de uma década de atuação no mercado de iGaming, o modelo possui caráter mais analítico do que as apostas convencionais, mas continua exposto a riscos como manipulação e concentração financeira. Na avaliação dele, a experiência recente de regulamentação das bets demonstra a importância de estabelecer critérios claros de fiscalização, transparência, integridade e jogo responsável antes de qualquer discussão sobre eventual autorização dos mercados preditivos no país.