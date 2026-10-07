83% dos professores de uma rede já usam IA; o que o dado revela sobre a formação de quem ensina

Oito em cada dez professores de uma grande rede nacional de educação profissional já usam inteligência artificial no trabalho. O dado vem de pesquisa da iniciativa Imagine Brasil, da Fundação Dom Cabral, feita com 308 docentes em setembro de 2025. Segundo o estudo, 83,4% afirmam pesquisar, aprender e usar a tecnologia na rotina profissional.

Mais do que medir o uso, os autores buscaram entender o que leva um professor a adotar a ferramenta. As respostas ajudam a ler como a formação de quem ensina está se reorganizando e o que isso indica para outros profissionais.

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Como os professores usam a tecnologia

Entre os entrevistados, 7,5% dizem ter aprendido sobre IA sem usá-la de forma rotineira, e 8,8% avaliam não ter aprendido o suficiente para aplicá-la. As ferramentas mais citadas são plataformas generalistas: ChatGPT (54,9%), Gemini (52,6%) e Copilot (35,7%).

O uso se concentra em etapas de preparação. Estudo e pesquisa respondem por 36,7% das aplicações, seguidos pelo desenho de atividades de aprendizagem (26,6%) e pela criação de materiais instrucionais (18,2%). Avaliação formal aparece com frequência bem menor. Um professor de eletroeletrônica, por exemplo, pode pedir a um assistente de IA uma lista de exercícios em níveis crescentes, mas continua definindo sozinho como avaliar o aluno.

O que leva à adoção

A pesquisa usou a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia, modelo que explica a adoção por meio de percepções do usuário. O fator mais forte foi a expectativa de desempenho, isto é, a crença de que a ferramenta melhora o trabalho. Em seguida veio a influência de colegas. A facilidade de uso teve o menor peso.

A influência dos pares tem base concreta: 54,9% dos professores dizem compartilhar recursos e experiências de IA com colegas.

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Acesso à ferramenta não basta

Outro achado é que acesso, licenças e suporte técnico não influenciam diretamente a decisão de usar IA. Esses fatores atuam sobre a percepção de utilidade e de facilidade. Na prática, oferecer a ferramenta não garante o uso, e a instituição precisa demonstrar ganhos concretos no trabalho.

O Work Trend Index 2026, da Microsoft, aponta na mesma direção, segundo o Olhar Digital. Fatores organizacionais, como cultura e apoio da liderança, têm impacto mais de duas vezes maior na adoção de IA do que fatores individuais. No Brasil, 72% dos profissionais dizem fazer hoje tarefas que não faziam há um ano por causa da tecnologia, ante 58% da média global.

O que o dado revela sobre a formação docente

Os autores concluem que o gargalo da transição provavelmente não é tecnológico, e sim de sentido e legitimidade profissional. O professor adota quando enxerga valor no uso e percebe que os colegas chegaram à mesma conclusão. Para a formação, isso favorece cursos com casos da própria área e espaços de troca entre pares.

Há limites. O levantamento cobre uma única rede, em um momento específico, e mede a intenção declarada de uso, não o comportamento observado. Os autores também observam que a adoção hoje avança por experimentação individual, antes de políticas formais, e que temas como transparência, privacidade e integridade exigirão referências institucionais de uso responsável.

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