'Confio no Flávio para conseguir parar essa sujeira', diz Milei em convenção do PL

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou neste sábado, 25, que confia no senador Flávio Bolsonaro (PL) para "afastar do Brasil do socialismo" e fazer o Brasil grande novamente".

"Confiamos em você, Flávio, para conseguir parar essa sujeira", disse o mandatário argentino.

Milei discursou durante a convenção do PL que confirmou o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato à presidência da República.

O argentino fez um longo discurso e atacou direitamente o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao associar partidos de esquerdo a corrupção.

"Creio firmemente que não há outro capaz de parar o efeito de Lula sobre o país. E não há outro para fazer de frente às organizações criminais e narcotráficos, e nosso eu confio plenamente em Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Milei disse ainda que espera que o Brasil seja tomado pela "onda azul". O argentino afirmou que o seu país é o exemplo do que pode ser feito para " prosperidade econômica e queda da criminalidade".

Antes de participar do evento partidário, Milei esteve no Palácio do Bandeirantes para receber uma homenagem oferecida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).