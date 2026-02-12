Câmara dos EUA aprova proposta para barrar tarifas de Trump contra o Canadá

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, 11, uma proposta para rejeitar as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a produtos canadenses.

O texto recebeu 219 votos favoráveis e 211 contrários, incluindo o apoio de seis parlamentares do Partido Republicano, legenda do presidente.

A proposta foi apresentada por democratas e agora segue para análise do Senado. Para que as tarifas sejam efetivamente revertidas, o texto ainda precisa ser aprovado pelos senadores e sancionado pelo próprio presidente.

A votação ocorre no contexto das emergências nacionais declaradas por Trump no ano passado, mecanismo utilizado pelo governo para justificar a imposição de tarifas generalizadas sobre importações de diversos países.

A Câmara tem prerrogativa para considerar medidas que ponham fim às emergências nacionais decretadas pelo Executivo. No entanto, mesmo com a aprovação na Casa, qualquer tentativa de barrar as tarifas sobre produtos do Canadá e de outros parceiros comerciais depende do aval do Senado — além da sanção presidencial.

Durante a votação no plenário, Trump pressionou os congressistas por meio da rede Truth Social. O presidente afirmou que os legisladores que votassem contra as tarifas “pagariam por isso nas eleições, inclusive nas primárias”, sinalizando possível retaliação política dentro do próprio partido.

*Com informações da AFP