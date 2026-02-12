Ciência

'Emoji' gigante aparece em floresta nos EUA e tem explicação curiosa

Desenho foi planejado em 2011 e usa duas espécies nativas para criar olhos, boca e fundo dourado que muda com as estações

Vanessa Loiola
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13h05.

Um “emoji” gigante de rosto sorridente virou atração no estado do Oregon, nos Estados Unidos. O desenho aparece em meio à floresta e pode ser visto principalmente do alto, próximo às cidades de Grand Ronde e Willamina, ao longo da rodovia 18, no Condado de Polk.

A composição não é natural: foi planejada por engenheiros florestais e construída com o plantio de árvores em áreas específicas. A formação fica ao sul da estrada, perto do marco quilométrico 25, e se destaca todos os anos durante o outono.

Com cerca de 91 metros de diâmetro, o rosto foi criado por David Hampton, co-proprietário da Hampton Lumber, e por Dennis Creel, ex-gerente de terras florestais da empresa. A ideia surgiu em 2011, no período em que os emojis começaram a se popularizar, e foi aplicada como um projeto de paisagismo e manejo florestal.

Como o 'emoji' na floresta foi criado

O segredo do desenho está na combinação de espécies nativas. Para formar os olhos e a boca, foram usados abetos-de-Douglas (Pseudotsuga menziesii), semelhantes aos que já dominam a floresta ao redor. Já o fundo amarelo foi feito com lariços (Larix), árvores que perdem as agulhas no outono e ganham coloração dourada antes da queda, o que aumenta a visibilidade do rosto nessa época do ano.

Segundo a empresa, o projeto também foi pensado como uma forma de diálogo com a comunidade e de divulgação de práticas de manejo sustentável. A Hampton Lumber afirma, em entrevista ao Oregon Live, que cada colheita é seguida por replantio, com planejamento técnico que varia de acordo com altitude e condições do solo, incluindo espécies como abeto-de-Douglas, cicuta-do-oeste, abeto-nobre e cedro-vermelho-do-oeste.

Para desenhar o círculo, os olhos e a boca, as equipes de plantio usaram cordas e marcações no terreno para guiar o posicionamento. Como o formato completo só pode ser percebido à distância, o trabalho exigiu medições e estimativas para manter o desenho.

No entanto, o "emoji" não fica evidente o ano inteiro. A imagem aparece com mais nitidez entre setembro e dezembro, quando os lariços atingem o tom dourado. A previsão é que o rosto permaneça visível por 30 a 50 anos, até que as árvores sejam colhidas e destinadas à produção de madeira em serrarias da empresa, em cidades como Willamina e Tillamook.

