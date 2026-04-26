Brasil está no melhor dos mundos no cenário global, diz CEO da Siemens

Hanover - Pablo Fava, CEO da Siemens no Brasil, vê o país em um momento muito favorável no exterior, especialmente por ter, ao mesmo tempo, reservas de petróleo e grande potencial em novas energias.

"Nós temos petróleo, mas não temos energia sustentável. Como o presidente Lula falou no domingo, nós estamos promovendo energia sustentável, apesar de termos muito petróleo no Brasil", disse, em conversa com a EXAME, durante a feira industrial Hannover Messe, na Alemanha.

"O preço do barril de petróleo bruto está muito alto, o que traz uma grande oportunidade de a gente explorar muito mais, e o Brasil é muito competitivo e eficiente no setor agrícola", afirma.

Biocombustíveis

Durante a viagem, um dos temas mais citados pelo presidente Lula foi a capacidade do Brasil de produzir biocombustíveis sem atrapalhar a produção de alimentos, o que é uma demanda da União Europeia. O bloco não autoriza o uso de combustíveis que possam ser feitos com matérias-primas que também possam virar comida.

"Quando você fala com os especialistas, os que estão produzindo, eles dizem: 'Para produzir mais, eu preciso também recuperar a terra'. Vou ter que obrigatoriamente produzir mais alimento para fazer a recuperação do solo", afirma.

A Alemanha tem defendido que a UE adie o prazo dado para o fim dos motores a combustão, atualmente fixado em 2035, e que permita seu uso com combustíveis não poluentes. Fava avalia que isso abriria uma janela de oportunidades ao Brasil.

"É uma novidade interessante, pois posiciona o Brasil como forte candidato a fornecer energia sustentável. É o parceiro praticamente ideal para esse tipo de coisa", afirma.

O repórter viajou a convite da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em São Paulo.