Bombeiros combatem incêndio em edifício icônico de Londres às margens do rio Tâmisa

Vinte caminhões de bombeiros e 70 agentes foram mobilizados neste sábado, 17, para combater um incêndio no emblemático edifício Somerset House, localizado no centro de Londres e às margens do rio Tâmisa, segundo informou o Corpo de Bombeiros da capital britânica.

O cheiro de fumaça permeia a área ao redor do edifício londrino, isolado e repleto de unidades de bombeiros, que ao início da tarde ainda retiravam os últimos grupos de pessoas que restavam no interior.

Enquanto os bombeiros tentavam apagar o incêndio e vários drones sobrevoavam o edifício, dezenas de curiosos se reuniram na ponte adjacente à Somerset House para captar imagens da imponente coluna de fumaça contínua, juntamente com vários trabalhadores do complexo, que ainda uniformizados disseram à Agência EFE que o incidente “os pegou de surpresa” e que receberam ordem de sair o mais rápido possível.

Conforme indicado pelos bombeiros em um comunicado, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e a Somerset House confirmou nas redes sociais que “todos os funcionários e o público estão seguros” e que o local está fechado devido a um incêndio declarado em uma pequena parte do edifício e que já está sob controle dos bombeiros da capital britânica.

A informação foi confirmada hoje pelos Bombeiros de Londres através da sua conta na rede social X, ex-Twitter, em resposta a uma fotografia de Michelle Bikby, que parecia “um pouco perturbada” com a quantidade de fumaça que saía do edifício.

Os bombeiros enviaram “duas escadas de 32 metros da brigada para o local para apoiar as operações de combate a incêndios” e anunciaram que o trânsito próximo ao local será afetado enquanto prosseguem os esforços de extinção por parte das equipes deslocadas.

Segundo o comunicado, os agentes de controle da brigada responderam a mais de dez chamadas relativas ao incêndio ao longo da manhã e várias equipes de postos vizinhos se deslocaram ao local.

O edifício Somerset House, em estilo neoclássico, está classificado como Grau I pelo seu valor histórico e nacional e apenas 2,5% dos edifícios no Reino Unido obtêm esse status, que compartilha com o Palácio de Buckingham, as Casas do Parlamento e a Tower Bridge, em Londres.

Construído no século XVIII na margem norte do Tâmisa pelo arquiteto William Chambers, no local de um palácio do período Tudor, originalmente abrigava escritórios governamentais, sociedades científicas e o Escritório Naval.

Agora, convertido em um centro cultural e atração turística, Somerset House abriga duas importantes coleções de arte, o Courtauld Institute of Art e a Gilbert Collection of Decoration Arts, e é sede da Royal Society of British Literature.