Bombeiros afirmam que incêndio na Somerset House está “sob controle”

Os bombeiros afirmam ter “sob controle” o incêndio ocorrido neste sábado no histórico edifício Somerset House, no centro de Londres e junto ao rio Tâmisa, segundo informou o Corpo de Bombeiros da capital britânica na rede social X, ex-Twitter.

Em uma entrevista coletiva perto do edifício, a vice-comissária dos Bombeiros de Londres, Keeley Foster, explicou que a idade e o projeto do edifício eram um “desafio” para os mais de 125 bombeiros deslocados, que tiveram de realizar uma resposta "complexa e técnica" no enfrentamento das chamas, ainda de causas desconhecidas.

Com isso, segundo Keeley Foster, eles conseguiram limitar a propagação das chamas criando corta-fogos no telhado da Somerset House – a parte mais afetada pelo incêndio – bem como com guindastes e “quatro escadas aéreas da brigada, incluindo uma escada técnica giratória de 64 metros".

Da mesma forma, a vice-comissária comentou que as equipes de bombeiros têm trabalhado em clima muito quente para proteger o edifício de maiores danos e confirmou que não há relatos de feridos e que as equipes permanecerão no local até amanhã para realizar mais operações.

"Ainda é muito cedo para comentar o estado do edifício, mas, graças aos esforços dos serviços de emergência, estou confiante de que os danos afetam apenas uma parte do complexo”, acrescentou o diretor da Somerset House, Jonathan Reekie.

Algumas partes da Somerset House permanecerão fechadas ao público até novo aviso e “enquanto os bombeiros continuam suas operações e investigações”, mas outras áreas, como a galeria de arte e o Instituto Courtauld, reabrirão amanhã.

A origem do incêndio teve origem na ala oeste do edifício, onde se situam principalmente os escritórios e outros serviços auxiliares da Somerset House, pelo que não afetou nenhuma das obras de arte do complexo.

A Galeria Courtauld, localizada na ala norte da Somerset House, abriga uma coleção de pinturas famosas, entre as quais o 'Autorretrato com Orelha Enfaixada e Cachimbo' (1889), do pintor pós-impressionista holandês Vincent Van Gogh; bem como outras obras de Manet, Monet e Cézanne, entre outros.

O incêndio foi confirmado hoje pelos Bombeiros de Londres através da sua conta no X, em resposta a uma fotografia de Michelle Bikby, que parecia “um pouco perturbada” com a quantidade de fumaça que saía do edifício.

O edifício Somerset House, em estilo neoclássico, está classificado como Grau I pelo seu valor histórico e nacional e apenas 2,5% dos edifícios no Reino Unido obtêm esse status, que compartilha com o Palácio de Buckingham, as Casas do Parlamento e a Tower Bridge, em Londres.

Construído no século XVIII na margem norte do Tâmisa pelo arquiteto William Chambers, no local de um palácio do período Tudor, originalmente abrigava escritórios governamentais, sociedades científicas e o Escritório Naval.

Agora, convertido em um centro cultural e atração turística, Somerset House abriga duas importantes coleções de arte, o Courtauld Institute of Art e a Gilbert Collection of Decoration Arts, e é sede da Royal Society of British Literature.