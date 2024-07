Bolsonaro dá medalha de ‘imorrível, imbrochável e incomível’ a Milei

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu uma medalha para o presidente da Argentina, Javier Milei, com três “Is”, de imbrochável, imorrível e incomível. O ex-presidente costuma entregar o objeto como presente para seus aliados, como fez com o ex-prefeito Ricardo Nunes (MDB) no mês passado.

O melhor Presidente do mundo da atualidade, @JMilei, acaba de receber das mãos de @jairbolsonaro a sua medalha triplo "i":

-IMORRÍVEL

-IMBROCHÁVEL

-INCOMÍVEL "Viva la libertad, carajo!!!"#Milei2027 pic.twitter.com/ailkbNpWqN — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 7, 2024

Milei chegou a Balneário Camboriú (SC) na noite deste sábado, 6, e está se hospedando no mesmo hotel que Bolsonaro e que os governadores de São Paulo e Santa Catarina, Tarcísio de Freiras e Jorginho Mello. Ontem, eles assistiram juntos ao jogo do Brasil contra o Uruguai, em que o Brasil perdeu nos pênaltis.

Na manhã deste domingo, Milei recebeu, no hotel, além de Bolsonaro, Tarcisio e Jorginho, diversos empresários e politicos para um café da manhã. Alguns dos presentes foram o empresário Otávio Fakhoury, os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bruno Engler (PL-MG) e Ricardo Salles (PL-SP), entre outros.

- Encontro Presidente Milei.

- Balneário Camboriú/SC.

- Reconhecemos o trabalho incansável de @BolsonaroSP para que exista ainda mais esta importante aproximação em prol da liberdade entre Brasil e Argentina. pic.twitter.com/yl5mPHaekV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 7, 2024

Bolsonaro lhe entregou a medalha e, segundo pessoas que estavam no encontro, Milei agradeceu. O momento foi registrado em vídeo por Eduardo Bolsonaro.

Milei deve seguir se encontrando com representantes da direita neste domingo e, mais tarde, vai palestrar na Ação Política Conservadora (CPAC) 2024. O argentino quebrou o protocolo ao não se reunir com o presidente Lula (PT) em sua primeira visita ao Brasil. Milei foi convidado para ir ao estado pelo governador Jorginho Mello, e o Itamaraty não foi acionado para auxiliar o presidente durante sua estadia no país — é a Polícia de Santa Catarina que está cuidando de sua segurança.