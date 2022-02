Biden anuncia que dinheiro russo será congelado e que não enviará tropas

O presidente americano, Joe Biden, fez na tarde desta quinta-feira, 24, um aguardado pronunciamento acerca da situação da Ucrânia, invadida oficialmente pelos russos nesta madrugada.

"Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra. E agora ele e seu país vão enfrentar as consequências", disse.

Em um pacote de sanções unificado com aliados europeus, Biden anunciou limitações de exportações à Rússia e de operações de empresas e da elite russa em dólares e euros.

O presidente americano mencionou que a economia russa "já sofre" os impactos das medidas anunciadas, incluindo o primeiro pacote de sanções na terça-feira. Citou que o mercado de ações russo teve ampla queda nesta manhã, e que o rublo russo atingiu seu pior valor "na história".

No pacote, não está ainda incluída uma exclusão dos russos do sistema de pagamentos internacionais Swift, o que é uma demanda da Ucrânia e que seria vista como a mais forte medida já tomada, bloqueando transações entre a Rússia e o mundo.

A expectativa de Biden é que, com as sanções anunciadas hoje, um quarto das importações de alta tecnologia da Rússia sejam afetadas, o que o presidente americano afirmou que terá impacto também nas frentes militares.

Os bancos russos sancionados têm em seu patrimônio mais de US$ 1 trilhão , e as instituições estão sendo retiradas do sistema internacional. As sanções incluem congelamento de US$ 250 milhões do banco VTB nos EUA, um dos maiores da Rússia.

Mais membros da elite russa e seus familiares foram adicionados à lista de sanções. Além disso, empresas russas com ativos que superam US$ 1,4 trilhão não poderão captar recursos com investidores americanos e europeus.

"Quero ser claro: os EUA não estão fazendo isso sozinho", disse Biden, afirmando que 27 membros da União Europeia, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e outros países estavam no acordo de sanções.

Sem tropas americanas

Na fala, Biden também reforçou que os EUA não enviarão tropas à Ucrânia, e que enviaram mais de 650 milhões de dólares em "assistência de defesa" à Ucrânia no ano passado.

"Vou dizer isso de novo: nossas forças não estão, e não irão, entrar em um confronto com a Rússia na Ucrânia", disse. Biden afirmou que falou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que oferecerá também "ajuda humanitária" ao governo ucraniano.

Biden afirmou que as tropas americanas são destinadas a defender os aliados da Otan, aliança militar criada após a Segunda Guerra. Pelo acordo, se um país da Otan for invadido, os outros membros são obrigados a defendê-lo, o que não é o caso da Ucrânia.

"Os EUA vão defender cada polegada de território da Otan com força americana em escala máxima", disse, afirmando que a Otan está "mais determinada" do que nunca. "Um ataque em um é um ataque em todos."

A tentativa de entrada da Ucrânia na aliança foi, inclusive, um dos motivos do conflito com a Rússia e desencadearia na invasão da Crimeia em 2014.

A expectativa da Ucrânia após o ataque russo nesta quinta-feira era de fortes sanções contra o governo de Vladimir Putin.

Na fala de hoje, Biden disse ainda que as sanções foram "desenhadas" para "maximizar" o impacto na economia russa, e "minimizar" os efeitos na economia de EUA e aliados.

Os EUA vivem sua maior inflação em décadas, e uma preocupação de Biden - que já vive baixa em popularidade - é um aumento nos preços de petróleo para o consumidor americano. O presidente afirmou que tem "coordenado" com países e empresas produtoras para manter a oferta no mercado interno. O preço do barril de petróleo do tipo Brent chegou a subir mais de 7% nesta quinta-feira, beirando o patamar de US$ 100.

O presidente Vladimir Putin também se reuniu nesta quinta-feira com empresários russos e afirmou que não teve escolha na invasão ucraniana.

Mais cedo, Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, fez declaração em inglês nas redes sociais, dizendo que "todos que têm dúvidas" sobre retirar a Rússia do Swift têm nas mãos "sangue de homens, mulheres e crianças ucranianas inocentes".

Em reunião emergencial do G7, grupo das sete principais potências globais, houve divergências nesta quinta-feira entre os líderes sobre tirar ou não Moscou do sistema, com os EUA sendo inicialmente contrários, de acordo com fontes presentes ouvidas pelo jornal Financial Times.

