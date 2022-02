Guerra na Ucrânia: o impacto na bolsa de valores

O conflito entre Rússia e Ucrânia ganhou o status de guerra nesta quarta-feira, 24, quando a Rússia iniciou a invasão do país vizinho. Nos mercados, os ataques aéreos e a entrada de forças terrestres se refletem em uma queda generalizada das principais bolsas mundiais, que temem as consequências do confronto.

Apesar da distância geográfica, o mercado brasileiro não escapa do sentimento global de aversão a risco. Com as incertezas aumentando, investidores retiram capital de investimentos considerados mais arriscados, como ações. As bolsas europeias são as mais afetadas no pregão desta quarta, com quedas de mais de 3%, mas o Ibovespa também recua.

Às 12h45:

Ibovespa : - 1,83%, aos 109.957 pontos

S&P 500 (EUA) : - 1,27%

Stoxx 600 (Europa) : - 3,48%

O que ajuda a conter parcialmente as baixas por aqui são as ações ligadas às commodities, em especial ao petróleo. As petroleiras privadas 3R Petroleum (RRRP3) e PetroRio (PRIO3) ficam entre as maiores altas do Ibovespa, enquanto a Petrobras (PETR3/PETR4) cai.

O movimento no preço da commodity ocorre porque a Rússia é grande exportadora de petróleo e fornece boa parte do gás natural que sustenta a matriz energética da Europa Ocidental. Sendo assim, qualquer conflito que envolva o país e a região pode impactar a oferta, fazendo os preços dispararem. Na máxima do dia, o petróleo foi negociado acima da marca de US$ 105 o barril — valor que não era alcançado desde 2014.

3R Petroleum (RRRP3) : + 4,27%

PetroRio (PRIO3) : + 1,73%

Petrobras (PETR4) : - 0,52%

Petróleo Brent : + 7,32%, a 103,93 dólares o barril

“A bolsa brasileira possui muitas ações de commodities que valorizam com a escassez gerada pelo conflito e com um dólar mais alto. Ainda assim, investidores vão demandar desconto [no preço dos papéis] porque estão mais inseguros. A primeira reação é uma queda generalizada dos ativos, que pode se intensificar com o andamento dos conflitos”, comentou Gustavo Akamine, analista da corretora Constância Investimentos.

Em relatório, a Levante Investimentos lembra que o conflito pode impactar ainda o mercado de grãos, do qual Rússia e Ucrânia são grandes fornecedores. “Os preços das commodities agrícolas já vinham subindo devido à tensão e esse movimento se amplificou. De manhã, os contratos futuros de soja eram negociados a US$ 17,28 o bushel (medida que equivale a 27,7 quilos), alta de 3,5% e o maior valor desde 2014, quando houve outra invasão russa à Ucrânia. O trigo subiu mais ainda, com alta de 5,65% nos preços”, disse o texto.

Considerando o contexto, Thomás Giuberti, economista e sócio da Golden Investimentos, vê o mercado brasileiro bem preparado para enfrentar a crise. "O Brasil é um substituto da Rússia na busca por empresas de commodities. O fluxo estrangeiro para a B3 segue firme”, afirmou.

Ainda é muito cedo, no entanto, para dimensionar com precisão os riscos e perdas que o confronto pode gerar. “Uma guerra gera pressão de preços sobre as commodities em termos de preço, o que poderia beneficiar o Brasil. Mas dado o nível de volatilidade que a disputa gera, é difícil chegar a essa conclusão de maneira acertada”, argumentou Jason Vieira, economista-chefe da gestora Infinity Asset.

Dólar subindo?

Além das commodities, outro ativo que está valorizando na esteira da crise é o dólar. Mais temerosos, os investidores de todo o mundo movimentam suas posições em busca de opções mais seguras, como títulos do tesouro dos Estados Unidos e a própria moeda americana.

Não à toa, todas as principais moedas do mundo operam em queda contra o dólar nesta quinta-feira. O índice dólar, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de moedas fortes, sobe mais de 1%. No Brasil, o dólar comercial sobe mais de 2% ante o real.

Índice dólar (Dollar Index) : + 1,19%

Dólar comercial : + 2,70%, a R$ 5,139

Ainda assim, a guerra na Ucrânia não deve ter grandes efeitos negativos sobre o real e outras moedas da América Latina, segundo analistas do UBS. O banco suíço defendeu em relatório que a valorização de moedas da região — lideradas pela alta de 10% do real no ano — é sustentável apesar da crise.

Em atualização