Avião militar cai na Colômbia com mais de 100 pessoas a bordo

Um avião Hércules da Força Aérea Colombiana caiu nesta segunda-feira, 23, durante a decolagem em Puerto Leguízamo, no departamento de Putumayo.

A aeronave transportava integrantes da Força Pública, segundo o ministro da Defesa, Pedro Arnulfo, que confirmou o acidente em publicação oficial.

De acordo com informações da imprensa local, havia cerca de 100 a 110 militares a bordo no momento da queda. O modelo Hércules tem capacidade para até 150 pessoas.

Até a última atualização, o governo não confirmou o número de vítimas nem as causas do acidente.

Equipes de resgate foram enviadas ao local, e unidades militares já atuam na área, segundo autoridades.

Relatos iniciais indicam que o avião caiu logo após iniciar o processo de decolagem. Ainda não há confirmação oficial sobre mortos ou feridos.