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Avião militar cai na Colômbia com mais de 100 pessoas a bordo

Aeronave Hércules transportava tropas; governo não confirma vítimas nem causas do acidente

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 13h14.

Um avião Hércules da Força Aérea Colombiana caiu nesta segunda-feira, 23, durante a decolagem em Puerto Leguízamo, no departamento de Putumayo.

A aeronave transportava integrantes da Força Pública, segundo o ministro da Defesa, Pedro Arnulfo, que confirmou o acidente em publicação oficial.

De acordo com informações da imprensa local, havia cerca de 100 a 110 militares a bordo no momento da queda. O modelo Hércules tem capacidade para até 150 pessoas.

Até a última atualização, o governo não confirmou o número de vítimas nem as causas do acidente.

Equipes de resgate foram enviadas ao local, e unidades militares já atuam na área, segundo autoridades.

Relatos iniciais indicam que o avião caiu logo após iniciar o processo de decolagem. Ainda não há confirmação oficial sobre mortos ou feridos.

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