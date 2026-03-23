Avião militar cai na Colômbia com mais de 100 pessoas a bordo

Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 13h14.
Um avião Hércules da Força Aérea Colombiana caiu nesta segunda-feira, 23, durante a decolagem em Puerto Leguízamo, no departamento de Putumayo.
A aeronave transportava integrantes da Força Pública, segundo o ministro da Defesa, Pedro Arnulfo, que confirmou o acidente em publicação oficial.
De acordo com informações da imprensa local, havia cerca de 100 a 110 militares a bordo no momento da queda. O modelo Hércules tem capacidade para até 150 pessoas.
Até a última atualização, o governo não confirmou o número de vítimas nem as causas do acidente.
Equipes de resgate foram enviadas ao local, e unidades militares já atuam na área, segundo autoridades.
Relatos iniciais indicam que o avião caiu logo após iniciar o processo de decolagem. Ainda não há confirmação oficial sobre mortos ou feridos.
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