Colômbia denuncia ataque do Equador na fronteira e pede ajuda a Trump

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta segunda-feira, 16, que o país pode estar sendo alvo de bombardeios por parte do Equador, após a descoberta de uma bomba nas proximidades da fronteira entre os dois países.

Segundo Petro, o artefato teria sido lançado por uma aeronave e será alvo de investigação.

“Apareceu uma bomba lançada por um avião. Os modos serão bem investigados. Estão nos bombardeando a partir do Equador e não são os grupos armados”, disse o presidente durante reunião com ministros.

Tensão cresce em meio à disputa comercial

A denúncia ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países, que vivem uma guerra comercial desde janeiro.

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, anunciou a aplicação de uma taxa de segurança de 30% sobre importações colombianas, alegando falhas no combate ao narcotráfico na fronteira.

Em resposta, a Colômbia impôs tarifas sobre 73 produtos e interrompeu o fornecimento de eletricidade ao Equador. O governo equatoriano reagiu elevando para 50% a taxa cobrada para o transporte de petróleo colombiano por um de seus principais oleodutos.

Investigação e apelo aos EUA

Petro afirmou que houve “muitas explosões” na região e disse que pretende divulgar uma gravação recebida do Equador com informações sobre o episódio.

O presidente colombiano também relatou que pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que intervenha diplomaticamente para evitar uma escalada do conflito.

“Não queremos ir a uma guerra. A soberania nacional deve ser respeitada”, afirmou.

Segundo Petro, a bomba encontrada ainda está ativa, o que representa risco imediato e exige medidas por parte das autoridades.

Cooperação militar entre Equador e EUA

A tensão ocorre após o Equador firmar um acordo com os Estados Unidos para ampliar a cooperação no combate ao crime organizado.

O pacto inclui a abertura de um escritório do FBI no país andino e a criação de uma unidade policial conjunta para atuar contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, contrabando de armas e financiamento ao terrorismo.

Além disso, Equador e EUA iniciaram neste mês operações militares conjuntas contra grupos classificados como “terroristas”. As ações incluíram bombardeios a um acampamento dos Comandos da Fronteira, dissidência da antiga guerrilha das Farc.

*Com EFE