Isabela Nogueira, campeã brasileira e pioneira de Bodyboard, morre aos 56 anos

Isabela Nogueira: atleta morreu aos 56 anos nesta segunda-feira (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 23 de março de 2026 às 17h20.
Isabela Nogueira, conhecida como uma das pioneiras do bodyboarding feminino no Brasil, morreu nesta segunda-feira, 23, aos 56 anos.
Ela realizava tratamento para uma doença autoimune ainda não diagnosticada. A causa da morte não foi informada.
Ao lado da irmã, Mariana Nogueira, Isabela participou da introdução e expansão da prática no país. Há cerca de 40 anos, ambas iniciaram no esporte nas águas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e posteriormente levaram o bodyboarding brasileiro a destinos internacionais, como Havaí, Austrália e Indonésia.
Isabela conquistou o primeiro título brasileiro da modalidade em 1988, acumulando quatro títulos nacionais ao longo da carreira. Ela também deixa dois filhos gêmeos.
A trajetória no esporte seguiu nos últimos anos por meio do projeto “Belas do Bodyboard”, voltado exclusivamente para mulheres e estruturado como uma escolinha da modalidade.
A iniciativa reunia praticantes com foco em bem-estar e prática esportiva, mantendo a atuação de Isabela no desenvolvimento do bodyboarding feminino.