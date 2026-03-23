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Isabela Nogueira, campeã brasileira e pioneira de Bodyboard, morre aos 56 anos

Atleta realizava tratamento para uma doença autoimune ainda não diagnosticada

Isabela Nogueira: atleta morreu aos 56 anos nesta segunda-feira (Redes Sociais/Reprodução)

Isabela Nogueira: atleta morreu aos 56 anos nesta segunda-feira (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de março de 2026 às 17h20.

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Isabela Nogueira, conhecida como uma das pioneiras do bodyboarding feminino no Brasil, morreu nesta segunda-feira, 23, aos 56 anos.

Ela realizava tratamento para uma doença autoimune ainda não diagnosticada. A causa da morte não foi informada.

Conheça a trajetória de Isabela Nogueira

Ao lado da irmã, Mariana Nogueira, Isabela participou da introdução e expansão da prática no país. Há cerca de 40 anos, ambas iniciaram no esporte nas águas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e posteriormente levaram o bodyboarding brasileiro a destinos internacionais, como Havaí, Austrália e Indonésia.

Isabela conquistou o primeiro título brasileiro da modalidade em 1988, acumulando quatro títulos nacionais ao longo da carreira. Ela também deixa dois filhos gêmeos.

A trajetória no esporte seguiu nos últimos anos por meio do projeto “Belas do Bodyboard”, voltado exclusivamente para mulheres e estruturado como uma escolinha da modalidade.

A iniciativa reunia praticantes com foco em bem-estar e prática esportiva, mantendo a atuação de Isabela no desenvolvimento do bodyboarding feminino.

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