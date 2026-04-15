'Não tome gol': ONU usará Copa do Mundo para falar de educação sexual

A educação sexual é um dos maiores desafios da América Latina, e, diante desse contexto, o evento esportivo mais assistido do planeta, a Copa do Mundo de futebol, se torna uma oportunidade para abordar o tema a partir de novas estratégias direcionadas aos jovens de toda a região, que neste ano serão colocadas em prática através de um projeto promovido pela ONU e sócios internacionais.

A campanha 'Que no te metan gol' (“Não tome gol”, em tradução livre para o português) chegou recentemente ao México, impulsionada pela aliança SICOnfío — integrada pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), pelo Conselho Nacional de População (Conapo) e pelo Senado do país—, com o objetivo de aproximar informações científicas sobre saúde sexual em um momento fundamental: às vésperas da competição global organizada pela Fifa.

Diversos estudos citados pela iniciativa advertem que, nove meses após grandes torneios, as taxas de natalidade podem aumentar em até 16%, o que vincula a euforia esportiva a decisões relacionadas à sexualidade, segundo um comunicado da empresa Reckitt.

Nesse sentido, o representante do UNFPA no México, Anders Thomsen, afirmou que a educação integral em sexualidade é um tema de saúde pública e um direito humano.

Thomsen destacou que a educação sexual é “a ferramenta mais poderosa” que se pode entregar às juventudes, “para que tomem decisões informadas, vivam relacionamentos baseados no respeito e exerçam sua autonomia com total segurança”.

Quebrar recordes para fazer história

Como parte central da campanha, no dia 14 de maio, será realizada a maior aula de educação sexual da história, com a qual se pretende quebrar um recorde global, segundo os organizadores.

Esta experiência será realizada em um estádio virtual interativo, projetado para replicar a emoção de uma transmissão esportiva em tempo real.

Através dessa dinâmica, jovens do México, da Colômbia e do Brasil, assim como do resto da América Latina, poderão se conectar para participar de uma aula aberta que combina entretenimento com conteúdo baseado em evidências.

Prevenção, alcance regional e incentivos

O integrante da Federação Latino-americana de Sociedades de Sexologia e Educação Sexual, Luis Perelman, explicou que o objetivo é trabalhar lado a lado com os jovens através da tecnologia para lutar contra a desinformação.

A iniciativa contará com a participação de especialistas, porta-vozes e figuras públicas, e será transmitida simultaneamente em vários países, com tradução para o português.

Além disso, aqueles que participarem receberão certificados digitais e recompensas, como parte de uma estratégia para incentivar a presença e o aprendizado.

A campanha coloca sobre a mesa uma conversa que costuma ser mantida em segundo plano: a prevenção na saúde sexual. E faz isso em um momento fundamental, apostando que, neste “jogo”, a melhor estratégia é estar informado.

Sob o lema: 'Queremos um futuro que seja o melhor para os nossos jovens', a campanha, lançada em 8 de abril aposta em um enfoque inovador ao buscar transferir para os campos do futebol conceitos de prevenção e autocuidado e se conectar com os jovens de maneira direta em uma região onde conteúdos esportivos e digitais têm alto impacto na população.