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Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam ao menos 15 mortos

Confrontos ocorreram um dia após o maior ataque russo contra Kiev desde o início da guerra

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 10h41.

Novos ataques entre Rússia e Ucrânia deixaram ao menos 15 mortos nesta sexta-feira, 3, segundo autoridades dos dois países.

O novo episódio ocorre um dia após o maior bombardeio contra Kiev desde o início da guerra e evidencia a intensificação dos confrontos, apesar das tentativas diplomáticas para reduzir a escalada militar.

De acordo com autoridades instaladas por Moscou, dez pessoas morreram em ataques ucranianos contra território russo e áreas ocupadas pelas forças do Kremlin. Já o governo ucraniano informou que bombardeios russos provocaram cinco mortes em diferentes regiões do país.

O ataque mais letal atribuído à Ucrânia atingiu um mercado na cidade de Tokmak, na parte ocupada da região de Zaporizhzhia. Segundo o governador nomeado pela Rússia, Yevgeny Balitskyi, cinco pessoas morreram e o alvo era uma área frequentada por civis.

Balitskyi informou ainda que outros três moradores morreram em ataques separados na mesma região. Nas regiões russas de Belgorod e Bryansk, ambas próximas à fronteira com a Ucrânia, outras duas pessoas perderam a vida, segundo autoridades locais.

Ataques russos atingem Sumy e Dnipropetrovsk

Do lado ucraniano, a região de Sumy, no nordeste do país, concentrou o ataque mais grave. Segundo o chefe da administração militar regional, Oleg Grygorov, um bombardeio incendiou uma residência e matou quatro pessoas, entre elas uma criança de menos de dois anos e sua mãe. Outras três pessoas ficaram feridas.

Na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após novos ataques russos, informou a administração militar local.

A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou dois mísseis e 105 drones durante a noite. Já o Ministério da Defesa russo informou ter interceptado 155 drones ucranianos entre quinta e sexta-feira sobre diferentes regiões do país e sobre a Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

*Com AFP

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