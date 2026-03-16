Ataques de Israel deixam 886 mortos no Líbano, diz governo

Os bombardeios aéreos de Israel deixaram ao menos 886 mortos no Líbano desde 2 de março, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira , 16,pelo Ministério da Saúde do Líbano.

De acordo com o governo libanês, entre as vítimas estão 111 crianças, 67 mulheres e 38 profissionais de saúde. O número de mortos aumentou em relação ao balanço anterior, que apontava 850 vítimas desde o início dos ataques.

Além dos mortos, outras 2.141 pessoas ficaram feridas nas duas primeiras semanas de guerra, informou a pasta.

Conflito regional se intensifica

A escalada militar ocorre em meio à guerra iniciada em 28 de fevereiro, quando Israel lançou uma ofensiva contra o Irã em operação realizada em conjunto com os Estados Unidos.

A campanha militar ampliou a instabilidade no Oriente Médio e atingiu diferentes países da região. No próprio Irã, bombardeios israelenses já deixaram pelo menos 1.230 mortos, segundo o último balanço oficial divulgado por Teerã.

Dentro da ofensiva, Israel afirma ter atingido alvos militares, estratégicos e governamentais iranianos, incluindo instalações ligadas ao programa espacial e bases utilizadas por forças alinhadas a Teerã.

Nas últimas horas, as Forças de Defesa de Israel anunciaram uma nova onda de ataques “em larga escala” contra cidades iranianas como Teerã, Shiraz e Tabriz.

*Com AFP