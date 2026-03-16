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Ataques de Israel deixam 886 mortos no Líbano, diz governo

Número de feridos passa de 2.100 em meio à escalada do conflito regional

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de março de 2026 às 13h03.

Os bombardeios aéreos de Israel deixaram ao menos 886 mortos no Líbano desde 2 de março, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira , 16,pelo Ministério da Saúde do Líbano.

De acordo com o governo libanês, entre as vítimas estão 111 crianças, 67 mulheres e 38 profissionais de saúde. O número de mortos aumentou em relação ao balanço anterior, que apontava 850 vítimas desde o início dos ataques.

Além dos mortos, outras 2.141 pessoas ficaram feridas nas duas primeiras semanas de guerra, informou a pasta.

Conflito regional se intensifica

A escalada militar ocorre em meio à guerra iniciada em 28 de fevereiro, quando Israel lançou uma ofensiva contra o Irã em operação realizada em conjunto com os Estados Unidos.

A campanha militar ampliou a instabilidade no Oriente Médio e atingiu diferentes países da região. No próprio Irã, bombardeios israelenses já deixaram pelo menos 1.230 mortos, segundo o último balanço oficial divulgado por Teerã.

Dentro da ofensiva, Israel afirma ter atingido alvos militares, estratégicos e governamentais iranianos, incluindo instalações ligadas ao programa espacial e bases utilizadas por forças alinhadas a Teerã.

Nas últimas horas, as Forças de Defesa de Israel anunciaram uma nova onda de ataques “em larga escala” contra cidades iranianas como Teerã, Shiraz e Tabriz.

*Com AFP

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