Exército de Israel anuncia destruição de complexo espacial militar do Irã

O Forças de Defesa de Israel afirmou nesta segunda-feira, 16, ter destruído um complexo em Teerã utilizado pelo Irã para desenvolver capacidades de ataque contra satélites.

Segundo comunicado militar, a Força Aérea de Israel bombardeou a instalação, que seria usada em projetos voltados à criação de tecnologias capazes de atingir ativos espaciais.

“O complexo espacial pertencente ao regime terrorista iraniano era utilizado para desenvolver capacidades de ataque contra satélites, o que representava uma ameaça para os satélites de Israel e os ativos espaciais de outros países ao redor do mundo”, afirmou o Exército israelense na nota.

Ataque envolve programa espacial militar

De acordo com os militares israelenses, no local eram conduzidos projetos ligados a programas espaciais militares iranianos. Entre eles estaria o satélite Chamran‑1, lançado ao espaço em setembro de 2024.

O ataque se soma a outro bombardeio realizado na última sexta-feira contra um complexo de pesquisa da Agência Espacial Iraniana, também localizado em Teerã.

“As Forças de Defesa de Israel continuarão agindo para defender suas capacidades em todos os âmbitos: na terra, no ar, no mar e no espaço”, afirmou o comunicado militar.

Nova onda de bombardeios no Irã

Horas antes, Israel informou que seus caças iniciaram uma nova onda de ataques “em larga escala” em cidades iranianas, incluindo Shiraz e Tabriz, além da capital Teerã.

A ofensiva faz parte da guerra iniciada em 28 de fevereiro, quando Israel começou a bombardear o Irã em uma operação conjunta com os Estados Unidos. A campanha militar matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e outros integrantes do regime.

Desde então, Israel afirma estar atacando alvos militares, estratégicos e governamentais no território iraniano. As incursões deixaram ao menos 1.230 mortos, segundo o último balanço oficial divulgado por Teerã — número que não é atualizado há 11 dias.

Neste domingo, o Exército israelense afirmou que se prepara para uma “guerra longa”, alegando que ainda possui milhares de alvos identificados no Irã. Os militares também negaram escassez de interceptores para derrubar mísseis iranianos, que já deixaram 12 mortos em Israel.

*Com EFE