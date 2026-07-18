Drones ucranianos atacam centros logísticos na Rússia e pelo menos oito morrem

A Ucrânia lançou na madrugada deste sábado, 18, uma onda de ataques com drones contra centros logísticos e instalações estratégicas em território russo, deixando ao menos oito mortos e mais de 60 feridos, segundo autoridades locais.

O epicentro das mortes foi em Kotovsk, na região de Tambov, a cerca de 475 km a sudeste de Moscou. Um centro de distribuição da Wildberries, maior varejista online da Rússia, foi atingido, deixando sete vítimas no turno da noite.

O número de feridos varia entre 24 e 25, conforme fontes oficiais russas. O governador da região de Tambov, Evgueni Pervishov, afirmou que 28 drones foram interceptados antes de atingir seus alvos e sugeriu que o saldo de vítimas civis poderia ter sido maior sem a defesa aérea.



Moscou também é alvo

Um segundo depósito da Wildberries, em Elektrostal (região de Moscou), foi atingido e a queda de um drone matou uma pessoa e feriu outras 37.

Em Noginsk, destroços de drones causaram incêndio em um depósito de petróleo, ferindo duas pessoas e forçando a evacuação preventiva de uma maternidade próxima. A extensão dos danos ao depósito não foi detalhada pelas autoridades.

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, disse que mais de 370 drones miraram a região da capital durante a noite, dos quais 64 foram abatidos antes de chegar à cidade.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou a autoria dos ataques e disse que as instalações atingidas em Moscou e Tambov forneciam componentes e sistemas de navegação para a fabricação de drones e equipamentos militares russos.

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Ele também mencionou um alvo ligado ao setor de petróleo. Os ataques fazem parte de uma escalada recente da Ucrânia contra infraestrutura logística e energética russa, considerada estratégica para sustentar o esforço de guerra de Moscou.

Em contrapartida, ataques russos contra a Ucrânia neste sábado deixaram ao menos um morto e 13 feridos, segundo autoridades ucranianas.

*Com informações da AFP