Zelensky alerta para possível ataque russo em massa nesta quarta

Zelensky: parceiros internacionais precisam entender a gravidade da situação (Simon Wohlfahrt/AFP)
Redatora
Publicado em 29 de julho de 2026 às 17h00.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou nesta quarta-feira, 29, que a Rússia deve lançar um novo ataque em grande escala contra o país ainda durante a noite. A informação foi divulgada em publicação no X (antigo Twitter).
Segundo Zelensky, a ofensiva já vinha sendo preparada pelos russos há dias, e a probabilidade de que ela ocorra nas próximas horas é alta. O aviso se baseia em um relatório recebido do comandante da Força Aérea ucraniana, Anatolii Kryvonozhko.
I received a report from Air Force Commander Anatolii Kryvonozhko. The Russians prepared a massive attack several days ago, and there is a high probability that the strike will be carried out tonight. It is important that our partners fully understand what is happening and that…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026
Na mensagem, o presidente ucraniano reforçou que os parceiros internacionais do país precisam entender a gravidade da situação. Zelensky citou especificamente os Estados Unidos e outros países que possuem sistemas de defesa Patriot como atores-chave para reforçar a proteção ucraniana.
Ele ainda afirmou que cada parceiro sabe exatamente do que a Ucrânia precisa e está ciente das consequências de qualquer demora no envio de ajuda.
Por fim, Zelensky pediu que a população em todas as regiões do país fique atenta aos alertas de ataque aéreo emitidos ao longo do dia e adote medidas de segurança.
"Cada parceiro sabe o que é necessário e compreende plenamente as consequências de não esperar. Por favor, em todas as regiões da Ucrânia, fiquem atentos aos alertas de ataque aéreo hoje e mantenham-se em segurança", escreveu.