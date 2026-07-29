Zelensky alerta para possível ataque russo em massa nesta quarta

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou nesta quarta-feira, 29, que a Rússia deve lançar um novo ataque em grande escala contra o país ainda durante a noite. A informação foi divulgada em publicação no X (antigo Twitter).

Segundo Zelensky, a ofensiva já vinha sendo preparada pelos russos há dias, e a probabilidade de que ela ocorra nas próximas horas é alta. O aviso se baseia em um relatório recebido do comandante da Força Aérea ucraniana, Anatolii Kryvonozhko.

I received a report from Air Force Commander Anatolii Kryvonozhko. The Russians prepared a massive attack several days ago, and there is a high probability that the strike will be carried out tonight. It is important that our partners fully understand what is happening and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Na mensagem, o presidente ucraniano reforçou que os parceiros internacionais do país precisam entender a gravidade da situação. Zelensky citou especificamente os Estados Unidos e outros países que possuem sistemas de defesa Patriot como atores-chave para reforçar a proteção ucraniana.

Ele ainda afirmou que cada parceiro sabe exatamente do que a Ucrânia precisa e está ciente das consequências de qualquer demora no envio de ajuda.

Por fim, Zelensky pediu que a população em todas as regiões do país fique atenta aos alertas de ataque aéreo emitidos ao longo do dia e adote medidas de segurança.