Além da Crimeia, Rússia ocupa outras regiões da Ucrânia; Por que Donbass é central para Putin?

O futuro de várias regiões ocupadas pelas tropas russas está no centro das negociações diplomáticas, que visam encontrar uma solução para a invasão russa da Ucrânia.

Segundo afirmou um funcionário, Donald Trump apoia um plano que prevê a cessão à Rússia das regiões orientais de Donetsk e Lugansk, em troca de um congelamento da frente nas regiões do sul, Jersón e Zaporíjia. No entanto, Kiev rejeita, por enquanto, entregar esses territórios, que considera "temporariamente ocupados".

Donetsk e Lugansk, prioridades do Kremlin

Essas duas regiões fronteiriças com a Rússia formam o Donbass, uma bacia industrial e mineira cuja conquista é prioridade para o presidente russo, Vladimir Putin.

As tropas russas controlam mais de 99% de Lugansk e 79% de Donetsk, assim como suas capitais, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), dos Estados Unidos.

As autoridades ucranianas estimam que 255 mil civis ainda vivam nos 9.000 km² da província de Donetsk que a Rússia não conseguiu tomar em sua invasão de três anos e meio, principalmente na área industrial densamente povoada e fortemente fortificada dentro e ao redor das cidades de Sloviansk e Kramatorsk.

Embora essa região seja considerada uma "fortaleza" que protege o restante do país, segundo o ISW, o exército russo avança e ameaça os centros logísticos militares ucranianos presentes no local.

Grande parte dessa área foi destruída por uma guerra que começou em 2014, quando Moscou liderou uma revolta de separatistas pró-russos, prelúdio da invasão de fevereiro de 2022.

Donetsk e Lugansk são tradicionalmente de maioria russófona, algo explorado pelo Kremlin para justificar seu ataque. Em setembro de 2022, a Rússia reivindicou a anexação dessas duas regiões e também de Kherson e Zaporíjia. Na região de Donetsk também ocorreram as batalhas mais sangrentas desta guerra, como em Bakhmut, Mariupol ou Avdiivka.

Por que Putin exige o Donbass?

O Donbass está no centro da visão de Putin sobre a guerra, moldada por sua crença na unidade histórica dos falantes de russo em toda a antiga União Soviética. Putin inicialmente apresentou a invasão como a defesa dos separatistas pró-Rússia da região, que lutavam contra o governo de Kiev com o apoio militar e financeiro do Kremlin desde 2014. Essa promessa torna o controle do Donbass uma condição crucial para Putin declarar que o trabalho na Ucrânia foi concluído, disse Konstantin Remchukov, editor em Moscou com ligações ao Kremlin.

Remchukov e outros comentaristas do Kremlin especularam que o Putin pode estar disposto a negociar outros territórios ocupados para obter o restante do Donbass. Segundo Sergei Markov, cientista político baseado em Moscou e ex-assessor do Kremlin, "Donetsk é percebida como muito mais 'nossa' do que Dniéper, Sumy ou Kharkiv", regiões ucranianas com presença limitada de tropas russas.

No que se baseiam as alegações de Putin?

O Donbass tem sido contestado desde que a Ucrânia emergiu como Estado no início do século XX, quando nacionalistas ucranianos, comunistas e monarquistas russos lutaram pelas riquezas industriais da região em um período caótico após a Revolução Bolchevique. A maior parte da população da região era ucraniana até que as campanhas de industrialização forçada e terror de Stalin levaram à migração de trabalhadores russos para as minas de carvão e fábricas da região, ao massacre de agricultores ucranianos e à supressão da língua ucraniana.

Na época do colapso da União Soviética, cerca de dois terços dos moradores do Donbass consideravam o russo sua primeira língua, segundo dados do Censo. A identidade cultural russa e a língua tornaram-se ainda mais dominantes durante as primeiras décadas após a independência da Ucrânia.

Cerca de 90% dos eleitores do Donbass votaram em Viktor F. Yanukovych, um candidato pró-Rússia, nas eleições presidenciais de 2010 na Ucrânia. A deposição de Yanukovych, então presidente, por manifestantes em Kiev, quatro anos depois, levou Putin a tomar a Crimeia da Ucrânia e a engendrar uma insurgência no Donbass.

A insurgência desatou uma reação antirrussa na região. Na última eleição presidencial da Ucrânia, em 2019, a parte ucraniana do Donbass votou esmagadoramente em Zelensky, um falante do russo que prometeu trazer a paz sem sacrificar a soberania ucraniana.

Enquanto isso, Putin recorria a um nacionalismo cada vez mais belicoso para tentar angariar apoio doméstico após anos de estagnação econômica. Sua máquina de propaganda tentou mobilizar os russos para a causa do Donbass, um caminho que acabou levando a uma guerra em larga escala.

Esses esforços de propaganda nunca alcançaram grande aceitação na Rússia. Uma pesquisa independente realizada alguns dias antes da invasão constatou que apenas um quarto dos russos apoiava a integração de Donetsk e Luhansk à Federação Russa.

Kherson, ocupada e depois parcialmente libertada

No início da invasão, a região de Kherson, conhecida por sua agricultura, foi quase totalmente ocupada pelas forças russas. Mas uma contraofensiva ucraniana, em novembro de 2022, conseguiu repelir o Exército russo e recuperar a capital homônima. As tropas russas controlam aproximadamente 71% da região de Kherson, de acordo com o ISW.

Graças ao rio que atua como fronteira natural, a frente se manteve relativamente estável e a Ucrânia, desde então, conserva o controle de seus principais centros urbanos. O mesmo acontece na vizinha Zaporíjia.

Zaporíjia, região nuclear

Os soldados russos estão presentes em 74% da região de Zaporíjia, segundo os dados.

Desde as primeiras semanas do conflito, eles controlam a usina nuclear Zaporíjia, a maior da Europa. Embora esteja desativada, sua segurança é considerada precária porque fica muito próxima da linha de combate.

Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente de tê-la como alvo.

Sumy e Kharkiv, casos especiais

Além dos territórios cuja anexação a Rússia reivindica, suas tropas realizam incursões nas regiões de Sumy e Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Apesar dos frequentes bombardeios, Moscou não controla nenhuma grande cidade e está presente apenas em 5% de Kharkiv e em 1% de Sumy, segundo o ISW.

O Kremlin afirma que quer criar uma "zona de amortecimento" para impedir ofensivas ucranianas em território russo, como a que ocorreu no verão de 2024, na região de Kursk, no leste da Rússia.

Crimeia, 11 anos de ocupação

O controle russo sobre a Crimeia é especialmente forte, já que Moscou anexou essa península em 2014, após um referendo rejeitado pela comunidade internacional. Desde então, a Rússia deseja que os países ocidentais e Kiev reconheçam sua anexação.

O presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu no domingo que não há possibilidade de a Ucrânia recuperar o controle da Crimeia. Essa região, que é turística e vinícola, está conectada à Rússia desde 2018 por meio de uma longa ponte, o principal alvo do Exército ucraniano.

A Ucrânia também ataca as infraestruturas militares e navais da península, que Moscou utiliza como base de retaguarda para seu Exército.

É difícil saber como é a vida dos ucranianos na Crimeia anexada e nos demais territórios controlados por Moscou. Segundo as autoridades ucranianas, a repressão é severa e opor-se à ocupação russa acarreta o risco de ser detido, torturado ou assassinado.

O Kremlin foi acusado de "russificar" esses territórios, controlando a educação, os meios de comunicação e todos os aspectos da vida cotidiana, como povoar a área com cidadãos russos e impor aos ucranianos a obtenção do passaporte russo.