Ataque terrestre ao Líbano, debate nos EUA e site de bets fora do ar: o que você precisa saber hoje

A terça-feira, 1º, começou com Israel invadindo por terra o sul do Líbano, em ataque direcionado ao Hezbollah. Nos Estados Unidos, acontece hoje o primeiro e único debate vice-presidencial antes do pleito, em novembro.

No cenário nacional, a partir desta terça-feira até o dia 11, cerca de 600 sites de apostas esportivas deixarão de funcionar no Brasil devido às novas regras estabelecidas pelo governo federal.

Veja os destaques:

As Forças de Defesa de Israel iniciaram uma operação por terra contra o Hezbollah, no território do Líbano, na madrugada desta terça-feira, 1º (noite de segunda-feira, 30, no horário de Brasília).

De acordo com o Exército israelense, os ataques são direcionados somente ao grupo extremista. A invasão acontece apenas alguns dias após Israel matar o líder do grupo armado libanês, Hassan Nasrallah, em uma escalada das tensões regionais.

A justificativa dos militares israelenses recai sobre as invasões do Hezbollah em áreas próximas à fronteira de Israel que, segundo o FDI, representavam uma "ameaça imediata". Segundo a Reuters, os ataques ocorreram nos subúrbios de Beirute. Uma série de explosões ocorreu cerca de uma hora depois do exército israelense alertar os moradores do sul da capital libanesa para evacuar áreas próximas a edifícios que, segundo eles, continham infraestrutura do Hezbollah.

Em resposta, Hezbollah anunciou nesta terça-feira que lançou ataques de foguetes contra tropas israelenses em posições dentro de Israel e não fez menção às forças israelenses dentro do Líbano. E, ainda na segunda, o presidente Lula autorizou a operação de repatriação de brasileiros no Líbano. Segundo o Palácio do Planalto, "a operação, coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa, terá a data anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para o voo".

Debate entre vices

Nesta terça-feira, 1º, Tim Walz e JD Vance se enfrentam no único debate vice-presidencial antes do pleito. Embora o evento possa trazer alguma visibilidade para os candidatos, historicamente, debates entre vices não têm grande impacto no resultado final das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Os dois vices em campanha atualmente foram escolhidos para tentar atrair votos do meio-oeste, uma das áreas decisivas este ano por abrigar estados-pêndulo, como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Do lado republicano, Donald Trump escolheu como vice J.D. Vance, um senador de primeiro mandato por Ohio. A democrata Kamala Harris optou por Tim Walz, governador de Minnessota.

Walz e Vance são figuras bastante expressivas e poderão ter cenas de embate mais fortes, mas o impacto sobre o eleitor tende a ser menor. A audiência dos debates entre vices costuma ser de um terço dos debates presidenciais, algo em torno de 20 milhões de pessoas. Este, no entanto, deverá ser o último debate desta eleição, já que Trump descartou fazer um novo embate contra Kamala na TV. O programa está marcado para as 22h (horário de Brasília) de terça.