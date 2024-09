Eleições EUA: como debate entre vices pode mudar a disputa presidencial?

Nesta terça-feira, 1º, Tim Walz e JD Vance se enfrentam no único debate vice-presidencial antes do pleito. Embora o evento possa trazer alguma visibilidade para os candidatos, historicamente, debates entre vices não têm grande impacto no resultado final das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Os dois vices em campanha atualmente foram escolhidos para tentar atrair votos do meio-oeste, uma das áreas decisivas este ano por abrigar estados-pêndulo, como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Do lado republicano, Donald Trump escolheu como vice J.D. Vance, um senador de primeiro mandato por Ohio. A democrata Kamala Harris optou por Tim Walz, governador de Minnessota.

Walz e Vance são figuras bastante expressivas e poderão ter cenas de embate mais fortes, mas o impacto sobre o eleitor tende a ser menor. A audiência dos debates entre vices costuma ser de um terço dos debates presidenciais, algo em torno de 20 milhões de pessoas.

Este, no entanto, deverá ser o último debate desta eleição, já que Trump descartou fazer um novo embate contra Kamala na TV. O programa está marcado para as 22h (horário de Brasília) de terça-feira, 1.

Mesmo em eleições passadas, momentos memoráveis em debates entre vices não foram suficientes para influenciar o resultado final. O público geralmente vê o vice-presidente como uma figura de apoio, e não como o centro das decisões que influenciam sua escolha na urna.

O papel do vice-presidente

A função de vice-presidente dos Estados Unidos inclui presidir o Senado e atuar como substituto imediato do presidente em caso de afastamento. Apesar de o cargo ter um papel secundário, as circunstâncias atuais, incluindo questões de sucessão e a escolha dos candidatos, trazem uma importância renovada à posição.

O vice-presidente exerce uma função central ao presidir o Senado, podendo desempatar votações importantes, como Kamala Harris fez diversas vezes durante seu mandato. Além disso, cabe ao vice-presidente presidir cerimônias de certificação de resultados eleitorais, como ocorreu em 2021, quando Mike Pence desempenhou esse papel durante a transição de poder, mesmo após protestos e invasões no Capitólio.

O vice-presidente também é preparado para assumir a presidência em caso de afastamento ou morte do presidente, situação já ocorrida nove vezes na história dos Estados Unidos. A última vez foi em 1974, quando Gerald Ford assumiu o cargo após a renúncia de Richard Nixon.