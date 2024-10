Trabalhadores dos portos dos EUA entram em greve a partir desta terça

Os estivadores dos portos do Maine ao Texas começaram a cruzar os braços nesta terça-feira, 1°, de manhã em uma greve que pode reacender a inflação e causar escassez de produtos se durar mais do que algumas semanas.

O J.P. Morgan estimou que uma greve que feche os portos da Costa Leste e do Golfo pode custar à economia de US$ 3,8 bilhões a US$ 4,5 bilhões por dia.

A Oxford Economics disse que uma greve prolongada poderia impactar até 100.000 empregos e reduzir a atividade econômica dos EUA entre US$ 4,5 bilhões e US$ 7,5 bilhões para cada semana que persistir.

O contrato entre os portos e cerca de 45.000 membros da Associação Internacional de Estivadores (ILA, em inglês) expirou à meia-noite e, embora tenha havido progresso nas negociações na segunda-feira, os trabalhadores entraram em greve. A greve que afeta 36 portos é a primeira do sindicato desde 1977. A ILA representa mais de 85.000 trabalhadores.

Os trabalhadores começaram a fazer piquetes no Porto da Filadélfia logo após a meia-noite, andando em círculo em uma passagem ferroviária do lado de fora do porto e gritando "Nenhum trabalho sem um contrato justo".

O presidente local da ILA, Boise Butler, disse que os trabalhadores querem um contrato justo que não permita a automação de seus empregos

As empresas de transporte ganharam bilhões durante a pandemia cobrando preços altos, disse ele. "Agora queremos que eles paguem de volta. Eles vão pagar de volta”, disse Butler.

Ele disse que o sindicato fará greve pelo tempo que for necessário para conseguir um acordo justo e tem influência sobre as empresas.

No Porto de Houston, pelo menos 50 trabalhadores começaram a fazer greve por volta da meia-noite, horário local.

A Aliança Marítima dos EUA, que representa os portos, disse na segunda-feira à noite que ambos os lados haviam desistido de suas ofertas salariais anteriores.

O que está na mesa?

A oferta inicial do sindicato foi um aumento salarial de 77% ao longo dos seis anos de duração do contrato, com o presidente Harold Daggett dizendo que é necessário compensar a inflação e anos de pequenos aumentos. Os membros da ILA ganham um salário-base de cerca de US$ 81.000 por ano, mas alguns podem ganhar mais de US$ 200.000 anualmente com grandes quantidades de horas extras, segundo a Associated Press.

Na noite de segunda-feira, a aliança disse que havia aumentado sua oferta para um reajuste de 50% em seis anos e prometeu manter os limites de automação em vigor do antigo contrato. O sindicato quer uma proibição completa da automação. Não ficou claro o quão distantes ambos os lados estão.

Em uma declaração na terça-feira cedo, o sindicato disse que rejeitou a última proposta da aliança porque "ficou muito aquém do que os membros de base da ILA estão exigindo em salários e proteções contra a automação". Os dois lados não realizavam negociações formais desde junho.

"Estamos preparados para lutar o tempo que for necessário, para permanecer em greve pelo tempo que for necessário, para obter os salários e proteções contra a automação que nossos membros da ILA merecem", disse Daggett na declaração. "Eles agora devem atender às nossas demandas para que esta greve termine."

A aliança disse que sua oferta triplicou as contribuições do empregador para os planos de aposentadoria e fortaleceu as opções de assistência médica.

Natal e bananas em risco?

Especialistas em cadeia de suprimentos dizem que os consumidores não verão um impacto imediato da greve porque a maioria dos varejistas estocou produtos, adiantando as remessas de itens de presentes de fim de ano.

Mas se durar mais do que algumas semanas, uma paralisação de trabalho prejudicaria significativamente a cadeia de suprimentos do país, potencialmente levando a preços mais altos e atrasos na chegada de produtos às famílias e empresas.

Se prolongada, a greve forçará as empresas a pagar os remetentes pelos atrasos e fará com que alguns produtos cheguem atrasados ​​para a temporada de pico de compras de fim de ano — potencialmente impactando a entrega de qualquer coisa, de brinquedos ou árvores de Natal artificiais a carros, café e frutas. Os portos afetados pela greve movimentam 75% do fornecimento de banana do país, de acordo com a American Farm Bureau Federation.