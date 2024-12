As vitórias e derrotas de Musk desde a eleição de Donald Trump

Desde que investiu centenas de milhões de dólares para ajudar a eleger Donald Trump, o magnata Elon Musk surgiu como jogador poderoso no cenário político de Washington.

Musk tem a atenção do presidente eleito, está definido para co-liderar uma iniciativa do "Departamento de Eficiência Governamental" com Vivek Ramaswamy e já demonstrou capacidade de influenciar algumas discussões políticas.

No entanto, ele não coleciona apenas vitórias desde a eleição do republicano. O estilo impetuoso de Musk entrou em choque às vezes com a forma como Washington normalmente funciona, e ele encontrou algumas perdas aqui e ali.

Confira algumas vitórias e derrotas do homem mais rico do mundo em Washington desde a vitória de Trump, segundo lista feita pelo site Business Insider:

Derrotas

Eleger Rick Scott como líder do Partido Republicano no Senado

Na semana após a reeleição de Trump, Musk fez sua primeira grande incursão na política de Washington, apoiando o senador Rick Scott da Flórida para se tornar o próximo líder do Partido Republicano no Senado.

Ao longo de uma campanha de pressão online de vários dias liderada por várias vozes do mundo MAGA, Musk se referiu a um dos concorrentes de Scott, o senador John Thune de Dakota do Sul, como a "principal escolha dos democratas". Os senadores "resmungaram" em particular que estavam sendo intimidados por figuras externas.

Scott recebeu apenas 13 votos, e Thune — um aliado próximo do líder republicano do Senado, Mitch McConnell — ganhou a indicação.

Aprovar um projeto de lei de segurança online para crianças no último minuto

Neste mês, Musk deu seu apoio ao Kids Online Safety Act, uma legislação que forçaria os sites de mídia social a alterar seu design para proteger usuários menores de 17 anos.

Versões do projeto de lei existem desde 2022, e a segurança online se tornou uma preocupação bipartidária no Capitólio nos últimos anos.

Embora o projeto de lei tenha sido aprovado pelo Senado em junho, ele está parado na Câmara, onde alguns republicanos levantaram preocupações sobre liberdade de expressão. Musk e X ajudaram a negociar uma versão revisada do projeto de lei em uma tentativa de ganhar mais apoio.

Esse esforço foi rejeitado pelo presidente da Câmara, Mike Johnson, que disse aos repórteres que o projeto de lei não seria movido antes do final do ano.

Vitórias (por enquanto)

Aceitação entusiasmada dos legisladores do Departamento de Eficiência Governamental

Talvez a maior vitória de Musk no Capitólio tenha sido a demonstração de apoio dos legisladores ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, em inglês).

Quando Musk e Ramaswamy visitaram o Capitólio em dezembro, foram recebidos como celebridades, com os republicanos observando a iniciativa de eficiência do governo como uma oportunidade de promulgar todos os tipos de cortes de gastos que eles buscavam há muito tempo.

Alguns democratas estão até interessados ​​em se envolver, principalmente quando se trata de cortes de defesa.

O que ainda precisa ser visto, no entanto, é o que o DOGE acabará se tornando na prática — e se Musk e Ramaswamy serão capazes de implementar os trilhões de dólares em cortes de gastos que eles propuseram.

Trump nomeia um aliado-chave para presidir a FCC

Musk provavelmente se beneficiará com a nomeação de Brendan Carr para presidir a Comissão Federal de Comunicações.

Não é apenas que Carr pode ser geralmente favorável a Musk. Ele também surgiu como um entusiasta bilionário, inclusive postando uma foto com ele no início deste ano no X.

Carr já defendeu Musk publicamente antes, inclusive enviando uma carta aos reguladores brasileiros criticando-os por promulgar um "conjunto em cascata de ações políticas aparentemente ilegais e partidárias" depois que o país baniu brevemente o X.

Musk também pode se beneficiar financeiramente com essa aliança. A FCC supervisiona os sistemas de banda larga do país, e a Starlink de Musk pode ver uma sorte inesperada sob a administração Trump.

Quando a FCC negou subsídios do governo à Starlink e a outro provedor de banda larga em 2022, Carr criticou a decisão.