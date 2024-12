Trump anuncia embaixador no Panamá e insiste que EUA estão sendo 'roubados' no canal

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que nomeará Kevin Marino Cabrera, o atual comissário do condado de Miami-Dade, como embaixador no Panamá, e insistiu que o país centro-americano está "roubando" os EUA no Canal do Panamá.

"Tenho o prazer de anunciar que Kevin Marino Cabrera será o embaixador dos EUA na República do Panamá, um país que está nos roubando no Canal do Panamá muito além do que poderiam sonhar", disse o republicano em comunicado.

Trump descreveu Marino Cabrera como "um lutador feroz" pelo princípio de "EUA em primeiro lugar" defendido pelo presidente eleito.

O magnata observou que, como comissário do condado de Miami-Dade, na Flórida, Marino Cabrera tem sido "fundamental para impulsionar o crescimento econômico e as parcerias internacionais".

"Poucos entendem de política latino-americana tão bem quanto Kevin, que fará um trabalho FANTÁSTICO representando os interesses de nossa nação no Panamá", exclamou.

Em mensagem nas redes sociais, Marino Cabrera disse que estava "muito honrado e agradecido" pela indicação: "Vamos trabalhar!", comentou.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, causou alvoroço no domingo passado, ao ameaçar retomar o controle dos EUA sobre o Canal do Panamá se as autoridades do país centro-americano não reduzirem as taxas de trânsito.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, repudiou a ameaça em uma mensagem institucional e disse que a soberania do canal transoceânico não é negociável, algo que recebeu o apoio de vários líderes latino-americanos.

O Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos, que o inauguraram em 1914 e o administraram até sua transferência para o Estado panamenho em 31 de dezembro de 1999, conforme estabelecido nos Tratados Torrijos-Carter, assinados em 7 de setembro de 1977, em Washington, pelo então presidente panamenho Omar Torrijos (1929-1981) e pelo presidente americano Jimmy Carter (1977-1981).