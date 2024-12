México está em contato com países da América Latina para que eles recebam imigrantes dos EUA

O Governo mexicano está conversando com outros países latino-americanos para que eles recebam diretamente os próximos migrantes deportados pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em vez de os aceitar no México, revelou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

“Sim, o ministro das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, está conversando com alguns outros países cujos habitantes atravessam o território nacional para chegar à fronteira norte”, respondeu a chefe do Executivo em sua conferência matinal quando foi questionada sobre se o governo está conversando com outras nações para que eles receber aos deportados.

A líder mexicano reiterou “a insistência aos Estados Unidos para que a repatriação seja feita aos diferentes países de origem”, em vez de expulsá-los para o México.

“O chanceler vai explicar, mas (está falando) com vários países, principalmente da América Central, e estaremos sempre próximos, porque embora tenhamos um acordo comercial com os Estados Unidos e o Canadá (o T- MEC), estaremos sempre próximos da América Latina”, comentou Sheinbaum sem maiores detalhes.

No país, há preocupação com as deportações em massa prometidas por Trump porque os mexicanos são perto de metade dos 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos e as suas remessas representam quase 4% do produto interno bruto (PIB) do México, que este ano seria receber um recorde estimado de US$ 65 bilhões.

Além disso, embora o encontro diário de imigrantes indocumentados na fronteira dos Estados Unidos tenha diminuído 75% desde dezembro de 2023, o Governo do México detectou um registo de mais de 925.000 migrantes irregulares de janeiro a agosto, um aumento anual de quase 132%.

Sheinbaum prometeu solidariedade com os migrantes da América Latina, mas alertou que a sua prioridade será ajudar os mexicanos deportados.

“É claro que vamos continuar a defender os homens e mulheres mexicanos nos Estados Unidos, é nossa responsabilidade e, em caso de deportações, preparar-nos-emos para os receber”, reafirmou agora.