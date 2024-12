Musk endossa extrema-direta alemã a dois meses da eleição

O magnata norte-americano Elon Musk, aliado próximo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou nesta sexta-feira seu apoio explícito ao partido ultradireitista alemão Alternativa para a Alemanha (AfD), a dois meses das eleições antecipadas no país.

"Só a AfD pode salvar a Alemanha", declarou Musk em sua rede social X. Musk, que no passado já expressou simpatia por posições de diversos movimentos ultradireitistas europeus, publicou o comentário em resposta a um vídeo de uma youtuber alemã. O vídeo critica o candidato conservador alemão e líder nas pesquisas de intenção de voto, Friedrich Merz, por recusar qualquer cooperação com a extrema-direita.

A candidata da AfD à chancelaria, Alice Weidel, respondeu à publicação de Musk afirmando que ele está "completamente certo". "Por favor, veja minha entrevista sobre o presidente Trump, sobre como a socialista Merkel (em alusão à ex-chanceler conservadora) arruinou nosso país, sobre como a União Soviética Europeia (sic) destrói a espinha dorsal econômica dos países e a Alemanha disfuncional", disse Weidel.

Musk e sua interferência na política alemã

Esta não é a primeira vez que Musk se envolve na política alemã. Em novembro, ele usou sua rede social para chamar o chanceler social-democrata Olaf Scholz de "palhaço". O governo alemão respondeu com ironia, mencionando que, no X, a liberdade permite "todas as loucuras possíveis para os palhaços".

A AfD, partido eurocético e anti-imigração, é classificado parcialmente como extremista pelas autoridades alemãs e tem chances de ficar em segundo lugar nas eleições de fevereiro, segundo pesquisas.

De acordo com a pesquisa Politbarometer divulgada pela emissora pública ZDF nesta sexta-feira, o bloco conservador liderado por Merz caiu dois pontos, marcando 31%. A AfD subiu dois pontos e chegou a 19%, enquanto os social-democratas do chanceler Scholz permanecem com 16%. Apesar disso, é improvável que a AfD participe do próximo governo, pois os demais partidos mantêm um "cordão sanitário", rejeitando qualquer cooperação com a extrema-direita.