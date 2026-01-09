Argentina reembolsou os US$ 20 bi que recebeu dos EUA em outubro

O governo da Argentina reembolsou os US$ 20 bilhões (cerca de R$ 107 bilhões na cotação atual) enviados pelos Estados Unidos em outubro como uma linha de financiamento destinada a contribuir com a “estabilidade econômica”.

A informação foi anunciada nesta sexta-feira, 9, pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

.@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity. President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

O anúncio do “swap” (acordo de troca de moedas) em apoio ao governo do presidente argentino, Javier Milei, ocorreu em meio a uma corrida contra o peso antes das eleições parlamentares de 26 de outubro, vencidas pelo partido governista.

“Tenho o prazer de anunciar que, como sinal de sua estabilidade financeira, a Argentina reembolsou rápida e integralmente” os recursos adiantados, afirmou Bessent em publicação em sua conta no X.

*Com informações da AFP