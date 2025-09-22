Mundo

Tesouro dos Estados Unidos está pronto para apoiar Argentina com medidas financeiras

Secretário do Tesouro citou possibilidade de swap cambial, compra de moedas e de dívidas em dólar

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10h36.

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira, 22, estar disposto a apoiar a Argentina em sua situação econômica. A declaração foi feita pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, na rede social X.

“Estamos prontos para fazer o que for necessário para apoiar a Argentina”, escreveu o secretário.

Medidas em estudo

Bessent afirmou que as opções incluem, mas não se limitam, a linhas de swap, compras diretas de moedas e aquisições de dívidas governamentais emitidas em dólar.

A manifestação ocorre em meio ao cenário de dificuldades econômicas enfrentadas pelo país sul-americano, que busca apoio externo para estabilizar sua moeda e atender compromissos financeiros.

A sinalização do Tesouro dos EUA reforça a expectativa de maior cooperação internacional. Washington se coloca como um dos principais potenciais parceiros da Argentina em sua tentativa de recuperar a credibilidade financeira.

