Tesouro dos Estados Unidos está pronto para apoiar Argentina com medidas financeiras

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira, 22, estar disposto a apoiar a Argentina em sua situação econômica. A declaração foi feita pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, na rede social X.

“Estamos prontos para fazer o que for necessário para apoiar a Argentina”, escreveu o secretário.

Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina. All options for stabilization are on the table. 1/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

Medidas em estudo

Bessent afirmou que as opções incluem, mas não se limitam, a linhas de swap, compras diretas de moedas e aquisições de dívidas governamentais emitidas em dólar.

A manifestação ocorre em meio ao cenário de dificuldades econômicas enfrentadas pelo país sul-americano, que busca apoio externo para estabilizar sua moeda e atender compromissos financeiros.

A sinalização do Tesouro dos EUA reforça a expectativa de maior cooperação internacional. Washington se coloca como um dos principais potenciais parceiros da Argentina em sua tentativa de recuperar a credibilidade financeira.