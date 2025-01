Após fala polêmica, Trump publica mapa falso que unifica EUA e Canadá

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar controvérsia ao publicar dois mapas com o território do Canadá unificado ao dos Estados Unidos.

As imagens, postadas na terça-feira (7) na rede social Truth Social, de propriedade de Trump, foram feitas após declarações recorrentes de Trump sobre a "necessidade de unificação" entre os dois países.

Em seus discursos antes de assumir a presidência, o republicano afirmou que o Canadá deveria se tornar o "51º estado" dos Estados Unidos. Ele justificou a proposta com críticas aos subsídios canadenses e ao déficit comercial que, segundo ele, prejudicam a economia americana.

Trump também sugeriu que a anúncio de renúncia do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau seria um indicativo de que o líder reconhecia essa "necessidade". O republicano declarou que, caso houvesse a unificação, o Canadá estaria "totalmente seguro" contra ameaças de "navios russos e chineses".

As declarações e o mapa falso geraram respostas imediatas de Trudeau, que usou a rede social X (antigo Twitter) para negar veementemente qualquer possibilidade de unificação. "Não há chances de o Canadá e os Estados Unidos se unificarem. Trabalhadores e comunidades dos dois países se beneficiam de nossa relação comercial como nações independentes", afirmou Trudeau.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025