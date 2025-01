Terceiro foco de incêndio agrava situação em Los Angeles

Um terceiro foco nesta quarta-feira, 8, agravou a situação do incêndio que mantém parte de Los Angeles em estado de emergência, com 30.000 pessoas evacuadas e milhares de bombeiros mobilizados diante da ameaça de as chamas atingirem áreas residenciais.

Os incêndios declarados na terça-feira em Pacific Palisades e Eaton Canyon, que já consumiram quase 4.000 acres (mais de 1.500 hectares), foram acompanhados nas últimas horas por um terceiro incêndio em Hurst, que até agora afetou 500 acres (cerca de 200 hectares), de acordo com fontes oficiais.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse em mensagem na rede social X que está chegando ajuda de outras partes do estado para combater os três focos.

"Centenas de bombeiros adicionais estão se dirigindo para o sul para se juntar aos mais de 1.400 funcionários no local", relatou.

O último foco, em Hurst, "está se espalhando rapidamente com ventos fortes, criando condições perigosas para as comunidades próximas", de acordo com as últimas informações do Departamento de Proteção Florestal e Contra Incêndios da Califórnia, que explicou que os ventos fortes e a baixa umidade estão contribuindo para o "comportamento agressivo" do incêndio.

A origem dos três focos está sendo investigada e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou estado de emergência na tarde de terça-feira.

Um dos incêndios declarados na terça-feira afeta Pacific Palisades, um dos bairros mais ricos da cidade, lar de estrelas de Hollywood como Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks e Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler e Michael Keaton, de acordo com o portal "The Hollywood Reporter".

Ainda não há relatos de vítimas fatais no incêndio, mas o governo federal e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão monitorando a situação de perto, pois é possível que o incêndio continue a crescer rapidamente na periferia de um condado que abriga quase 10 milhões de pessoas.

Na terça-feira, o governo Biden ofereceu recursos federais e aprovou ajuda emergencial para apoiar as áreas afetadas no condado de Los Angeles.

O incêndio em Eaton Canyon, no norte de Los Angeles, forçou o fechamento de quatro instalações escolares de Malibu, bem como do Distrito Escolar Unificado de Pasadena.

O museu Getty Center, no bairro de Brentwood, em Los Angeles, informou que permanece fechado devido ao incêndio, que afetou algumas árvores e vegetação no complexo, embora nenhuma estrutura esteja em chamas.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) alertou na segunda-feira passada que o sul da Califórnia seria afetado nos próximos dias por uma ventania que afetaria principalmente os condados de Los Angeles e Ventura.