Apagão geral: falta de energia paralisa Espanha, Alemanha e Portugal

Um apagão geral atingiu países na Europa nesta segunda-feira, 28. Segundo relatos nas redes sociais, entre os afetados estão Espanha, Portugal, Alemanha, França, Polônia e Finlândia.

Segundo jornais locais, o problema se estendeu por toda a Península Ibérica e comprometeu o funcionamento de linhas telefônicas e semáforos, além de paralisar infraestruturas, estações de trem, aeroportos, comércios e edifícios públicos.

Até o momento, não há uma explicação oficial sobre a causa dos cortes de energia. As autoridades espanholas e portuguesas mantêm abertas diversas hipóteses. De acordo com a empresa pública Red Eléctrica, responsável pelas conexões elétricas na Espanha, "as equipes técnicas estão trabalhando desde o primeiro momento para restabelecer o fornecimento".

Em Portugal, a E-Redes — operadora da distribuição elétrica — afirmou que o apagão aconteceu por um "problema na rede elétrica europeia" e que a reposição do serviço está sendo feita "de forma progressiva". O comunicado foi divulgado nas redes sociais da companhia.

